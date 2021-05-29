Ненудний гороскоп на 29 травня: Терези запасаються шоломами, а Риби штурмують Еверест в шльопках

Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 29 травня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні Меркурій знову стане ретроградним, тому варто бути обережнішими

Легкоатлетка зробила стрибок у довжину / Фото: Reuters

Ось всі і дочекалися таких бажаних вихідних. Однак зірки приготували в суботу, 29 травня, свій сюрприз. Меркурій сьогодні починає свою ретроградну фазу, і у деяких можуть початися проблеми з комунікацією. Однак це не привід сумувати на самоті і перестати підтримувати форму. Особливо в день фіналу Ліги чемпіонів.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви б дуже хотіли мати надприродні сили і перебувати одночасно в двох місцях, адже будете розриватися між сім'єю і роботою. Ви жадаєте слави. Як Агуеро або Жиру, які сьогодні можуть вирішити результат фіналу Ліги чемпіонів. І, швидше за все, досягнете свого. А ввечері можна розважитися. Влаштуйте танцювальний батл або змагання силачів.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сподіваюся, ви добре виспалися і розім'ялися вранці, бо день буде неспокійним. Ви не зможете брати тайм-аути або навіть невеликі перерви. Але незважаючи на щільний графік, після завершення всіх справ будете відчувати себе свіжо і легко. Немов тільки виходите на старт марафону, який обіцяє рекорд. Біжіть, і ви будете задоволені собою.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Ви так незворушно приймаєте похвалу і критику, немов якийсь Мессі або Роналду, а у вас в гаражі завалялася кілька "Золотих м'ячів". Але сьогодні будьте емоційні, це змусить оточуючих полюбити вас ще більше. Однак не перестарайтеся – можна не знімати футболку і не ковзати на колінах до бічного прапорця. А завершуйте день тенісом.

РАК. 22 червня – 22 липня

Навіть не намагайтеся! Вас не врятує навіть хокейна екіпіровка. Сьогодні Купідон б'є точно в ціль, як чарівна Олена Костевич. Вам не залишається нічого, крім як закохатися і зізнатися у своїх почуттях. Для цього підійде спільний піший похід або політ на повітряній кулі. А щоб трохи скинути напругу, влаштуйте собі силове тренування.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви з головою підете в планування, причому розпишете майже кожну хвилину. Звичайно, якщо ви Аллегрі і знову очолили Ювентус, то вам потрібен до біса хороший план, щоб нарешті виграти Лігу чемпіонів. Але, в цілому, змиріться, що все не буває ідеально. Розпишіть краще собі щоденні пробіжки і замахніться на марафон.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Може здатися, що ви зупинилися – немов потрапили в міжсезоння без чемпіонатів світу та Олімпіад. Але насправді це лише тайм-аут, щоб ви прислухалися до себе, переосмислили поточну кар'єрну траєкторію і приготуватися до нового старту, який приведе вас до великих грошей. А заняття боротьбою або дзюдо додадуть впевненості.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Захист – ваш девіз і завдання в суботу. Запасайтеся шоломами, щитками і... вигадкою, щоб вистояти під атакою проблем, рутини і непотрібних порад старших товаришів. А якщо на горизонті з'явився вигідний контракт, то доведеться показати весь свій арсенал і укласти на лопатки чимало конкурентів. Увечері видихайте – підійде пілатес або йога.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Шукайте компас, адже ви опинилися на роздоріжжі і не знаєте, яка доріжка приведе вас до перемоги. А тут ще дуже недоречно можуть початися хвилювання в особистому житті. Ви там не зрадили на дозвіллі з красунею черлідершою або персональним тренером? Щоб уникнути проблем в справах, не приймайте поспішних рішень, а займіться розміреним веслуванням.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви неабияк витратитеся на власну зовнішність, влаштувавши забіги по магазинах, боротьбу за останні ульотні штани і стрибки на найвищі полиці за тією самою парою взуття. Не скупіться і зробіть зачіску, щоб заздрив сам Неймар, а то і Білодід. І у вас ще залишаться сили поганяти з вітерцем на треку.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Вашій стійкості і умінню тримати удар може повчитися навіть Тайсон Ф'юрі. Ви непохитні в рішенні проблем і з легкістю подолаєте сьогодні всі перешкоди. Вдома будете спокійні і зібрані, як Чусовітіна перед своєю сьомою Олімпіадою. З таким настроєм займіться тріатлоном, адже ви тепер майже залізна людина.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Невідомо, хто сьогодні виграє Лігу чемпіонів, але ви у будь-якому випадку повеселитесь від душі з рідними і друзями, які готують сюрприз. Звичайно, приємно відчувати себе господарем життя і MVP власної сім'ї, але іноді спонтанність – теж добре. Довіртеся близьким, а заодно спробуйте освоїти щось нове. Наприклад, хокей на траві.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

"Коли гравець досяг свого піку, він відчуває, ніби може піднятися на Еверест в шльопанцях", – говорив легендарний Алекс Фергюсон, і сьогодні Риби перебувають в подібному настрої. Творчість і винахідливість – на піку, і ви не будете ухилятися від труднощів, подолання яких принесе велику вигоду. Може, ви вже дозріли і для керлінгу?