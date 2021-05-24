Тельців врятує біг, а Скорпіонів – дошка: спортивний гороскоп на тиждень

Астрологічний і спортивний прогноз на останній тиждень весни, 24-30 травня, для всіх знаків зодіаку. В кінці місяця всіх чекає затемнення і багато спорту

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Останній тиждень весни обіцяє бути дуже насиченим в усіх сенсах. Тут очікується і місячне затемнення 26 травня, і маса спортивних подій, включаючи фінали Ліги Європи та Ліги чемпіонів. Однак не варто забувати про себе, своє здоров'я і фізичні навантаженнях, які так необхідні вашому тілу.

ОВЕН

21 березня – 20 квітня

Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос, шахіст Гаррі Каспаров

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Для Овнів тиждень обіцяє бути дуже завантаженим, як ефірна сітка під час Олімпіади. А також не надто вдалим у справах, якщо ви будете розсіяні на роботі. Тому поки що не сильно відволікайтеся на початок плей-офф НБА, а висипайтеся як слід і будьте зібрані. Щоб перемогти всі проблеми і стрес, які можуть виникнути, знайдіть час для стретчингу або пілатесу.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Відомі спортсмени: фристайлист Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Малиновський

Девід Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

Тельцям в останній тиждень травня варто стримувати емоції, щоб не засмучувати свою другу половинку і не побачити перед собою червону картку. Та й хвости по роботі не завадило б підтягнути. Інакше замість безтурботного червня і матчів Євро-2020 з келишком пива будете розгрібати старі проблеми. А також не завадять пробіжки, які приведуть вас у тонус.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 21 червня

Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард і Сергій Ребров

Стівен Джеррард / Фото: Getty Images

Всі важливі справи потрібно закінчити до вихідних, тому що потім не буде настрою. Ще б пак, адже вже в суботу – фінал Ліги чемпіонів. І взагалі, у другій половині тижня не приймайте важливих рішень, а краще насолодитеся закриттям футбольного сезону. І любовними пригодами, які обіцяють вам зірку. Однак не забувайте про фізичне навантаження і пограйте в теніс.

РАК

22 червня – 22 липня

Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан

Майк Тайсон / Фото: Twitter

У вас буде захоплюючий тиждень з великою кількістю цілей і завдань, майже як у багатоборця. Тому постарайтеся правильно розкласти сили на всю дистанцію, щоб переможно фінішувати на вихідних. Особливо побережіть себе в середу, яку краще провести вдома, приготувати смачну вечерю і знищити її, насолоджуючись фіналом Ліги Європи. У цей період буде добре зайнятися йогою.

ЛЕВ

23 липня – 23 серпня

Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиха Яна Клочкова, гімнастки Анна Безсонова та Лілія Подкопаєва

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

На цьому тижні Лев відчує приплив енергії і бажання зробити щось новеньке. І навіть ті, хто жодного разу не тримав у руках тенісну ракетку, могли б без роздумів заявитися у кваліфікацію до "Ролан Гарррос". Леви розведуть бурхливу діяльність, але не чекайте результатів дуже швидко. Щоб отримати свої призові, вам потрібно запастися терпінням на тривалий марафон. А зайву енергію направте на катання на роликах і велосипеді.

ДІВА

24 серпня – 22 вересня

Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

На початку тижня перед вами відкриються нові можливості для кар'єрного зростання. Але щоб перестати гріти лавку запасних і стати міцним гравцем основи або навіть зіркою своєї команди, проявіть холоднокровність і не сперечайтеся з босами. А вони обов'язково будуть вас дратувати. Пограйте в шахи, щоб абстрагуватися від ситуації, або випустіть пар в єдиноборствах.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 23 жовтня

Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн

Линдси Вонн / Фото: Instagram

Вдома у Терезів на цьому тижні буде панувати гармонія. І з'явиться можливість вдало вкласти гроші. Звичайно, не придбати пакет акцій Манчестер Юнайтед. Але це діло має вигоріти. Також гарний час для поїздок за місто. Не обов'язково намотувати сотні кілометрів, як в Джиро д'Італія, яке фінішує на цьому тижні, але невеликі вилазки на природу – піші або на велосипеді – підуть вам на користь.

СКОРПІОН

24 жовтня – 22 листопада

Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, футболісти Олег Блохін та Дієго Марадона

/ Фото: ФФУ

О! Для більшості Скорпіонів цей тиждень обіцяє бути дуже успішним в діловому і фінансовому плані. Так, немов, після класної вуличної бійки вас запросили до UFC, де ви по черзі за один вечір перемогли Макгрегора і Нурмагомедова, отримавши до гонорарів щедрі бонуси за краще шоу. Однак не забудьте і про свою команду підтримки, інакше почнуться конфлікти в родині. Можете влаштувати спільний сплав або освоїти дошку SUP.

СТРІЛЕЦЬ

23 листопада – 21 грудня

Відомі спортсмени: жердинник Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Стрільці на цьому тижні будуть багато планувати. Однак у першій половині тижня не варто братися за реалізацію цих задумів. Зате у вас якраз з'явиться час, щоб зануритися у чемпіонат світу з хокею, де битви в групах будуть як раз в самому розпалі. А ще краще влаштувати перегляд у дружній компанії, а потім і самим поганяти, якщо не шайбу, то хоча б м'яч.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 19 січня

Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі і Олександр Усик

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Гарний тиждень, щоб не заганяти себе на тренуваннях, а насолодитися вже отриманими результатами. Але якщо ви не можете сидіти без діла і все одно запускаєте новий проєкт, то вже не беріть тайм-аут на півдорозі. Щоб домогтися успіху, вам доведеться бути наполегливими і цілеспрямованими... Майже, як Усик, який все-таки отримав свій чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У вільний час спробуйте себе в скелелазінні – вам має сподобатися.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Уейн Гретцкі

Роналду / Фото: Reuters

Як би ви не любили вирішувати результат матчу самотужки, на цьому тижні потрібно побути командним бійцем. Менше думайте, щоб уникнути стресу, і не бійтеся користуватися допомогою друзів і близьких, щоб закінчити всю незавершену роботу. Вас за це не дискваліфікують. Збирайтеся з друзями не тільки для роботи, пограйте разом в футбол чи баскетбол. А потім можете влаштувати собі свято.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Хіршер, баскетболіст Шакіла О'Ніл

Шакіл О'Ніл / Фото: Twitter

На цьому тижні вам доведеться побігати, як Усейну Болту, щоб укласти вигідну угоду. Це, звичайно, не мільйонні рекламні контракти Роджера Федерера, але великий стрибок по кар'єрних сходах. Також саме час вирішити питання з житлом, щоб було, де облаштувати власний трофейний куточок. На дозвіллі вам не завадить йога або водні види спорту.