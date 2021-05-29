Нескучный гороскоп на 29 мая: Весы запасаются шлемами, а Рыбы штурмуют Эверест в шлепках

Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 29 мая, для всех знаков зодиака. Сегодня Меркурий снова станет ретроградным, поэтому стоит быть осторожнее

Легкоатлетка совершила прыжок в длину / Фото: Reuters

Вот все и дождались таких желанных выходных. Однако звезды приготовили в субботу, 29 мая, свой сюрприз. Меркурий сегодня начинает свою ретроградную фазу, и у некоторых могут начаться проблемы с коммуникацией. Однако это не повод грустить в одиночестве и перестать поддерживать форму. Особенно в день финала Лиги чемпионов.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Сегодня вы бы очень хотели иметь сверхсилу и находиться одновременно в двух местах, ведь будете разрываться между семьей и работой. Вы жаждете славы. Как Агуэро или Жиру, которые сегодня могут решить исход финала Лиги чемпионов. И, скорее всего, добьетесь своего. А вечером можно развлечься. Устройте танцевальный батл или соревнование силачей.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Надеюсь, вы хорошо выcпались и размялись утром, потому что день будет неспокойным. Вы не сможете брать тайм-ауты или даже небольших перерывы. Но несмотря на плотный график, после завершения всех дел будете чувствовать себя свежо и легко. Словно только выходите на старт марафона, который обещает рекорд. Бегите, и вы будете довольны собой.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Вы так невозмутимо принимаете похвалу и критику, словно какой-то Месси или Роналду, а у вас в гараже завалялась пара-тройка "Золотых мячей". Но сегодня будьте эмоциональны, это заставит окружающих полюбить вас еще больше. Но не перестарайтесь – можно не снимать футболку и не скользить на коленях к боковому флажку. А завершите день теннисом.

РАК. 22 июня — 22 июля

Не старайтесь! Вас не спасет даже хоккейная экипировка. Сегодня Купидон бьет точно в цель, как очаровательная Елена Костевич. Вам не остается ничего, кроме как влюбиться и признаться в своих чувствах. Для этого подойдет совместный пеший поход или полет на воздушном шаре. А чтобы немного сбросить напряжение, устройте себе силовую тренировку.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вы с головой уйдете в планирование, причем распишете чуть ли не каждую минуту. Конечно, если вы Аллегри и вновь возглавили Ювентус, то вам нужен чертовски хороший план, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Но, в целом, смиритесь, что все не бывает идеально. Распишите лучше себе ежедневные пробежки и замахнитесь на марафон.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Может показаться, что вы остановились – словно попали в межсезонье без чемпионатов мира и Олимпиад. Но на самом деле это лишь тайм-аут, чтобы вы прислушались к себе, переосмыслили текущую карьерную траекторию и приготовились к новому старту, который приведет вас к большим деньгам. А занятия борьбой или дзюдо придадут уверенности.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Защита – ваш девиз и задание в субботу. Запасайтесь шлемами, щитками и... выдумкой, чтобы выстоять под атакой проблем, рутины и ненужных советов старших товарищей. А если на горизонте забрезжил выгодный контракт, то придется показать весь свой арсенал и уложить на лопатки немало конкурентов. Вечером выдыхайте – подойдет пилатес или йога.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Ищите компас, ведь вы оказались на распутье и не знаете, какая дорожка приведет вас к победе. А тут еще очень некстати могут начаться волнения в личной жизни. Вы там не изменили на досуге с красоткой черлидершей или персональным тренером? Чтобы избежать проблем в делах, не принимайте поспешных решений и займитесь размеренной греблей.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Сегодня вы изрядно потратитесь на собственную внешность, устроив забеги по магазинам, борьбу за последние улетные штаны и прыжки на самые высокие полки за той самой парой обуви. Не жмитесь и сделайте прическу, чтобы обзавидовался сам Неймар, а то и Белодед. И у вас еще останутся силы погонять с ветерком на треке.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вашей стойкости и умению держать удар может поучиться даже Тайсон Фьюри. Вы непоколебимы в решении проблем и с легкостью преодолеете сегодня все препятствия. Дома будете спокойны и собраны, как Чусовитина перед своей седьмой Олимпиадой. С таким настроем займитесь триатлоном, ведь вы итак почти железный человек.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Неизвестно, кто сегодня выиграет Лигу чемпионов, но вы в любом случае повеселитесь от души с родными и друзьями, которые готовят сюрприз. Конечно, приятно чувствовать себя хозяином жизни и MVP собственной семьи, но иногда спонтанность – тоже хорошо. Доверьтесь близким, а заодно попытайтесь освоить что-то новое. Например, хоккей на траве.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

"Когда игрок достиг своего пика, он чувствует, будто может взобраться на Эверест в шлепанцах", – говорил легендарный Алекс Фергюсон, и сегодня Рыбы пребывают в подобном настроении. Творчество и изобретательность – на пике, и вы не будете уклоняться от трудностей, преодоление которых принесет большую выгоду. Может, вы уже созрели и для керлинга?