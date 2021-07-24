23 липня 19:30 Відео
Львів 1
Маріуполь 1
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на 24 липня: рішення проблем Близнюків і день згоди для Львів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
24 липня, 07:43
Копіювати лінк
Астрофіческіе і спортивний прогноз на суботу, 24 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні зірки підкажуть, як бути далі, а час покаже!
Гороскоп на сьогодні, 24 липня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 24 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Вчора відбувся перший матч нового чемпіонату України і церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2020. Стандартна фраза про головні змагання чотириріччя сьогодні не до місця. П'ять років поспіль атлети підтримували високу спортивну форму.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви – єдине ціле з навколишнім світом. Сьогодні у вас є унікальна можливість намацати і управляти тими клавішами, що впливають на ваш душевний стан. Не впадайте в смуток від того, що трибуни на Олімпіаді порожні. Адже власний досвід показує, що якщо не всі вдома, то все одно коли-небудь та зберуться.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Ваша енергія сьогодні переривчаста і непередбачувана. Бажання зібратися ввечері і компанією подивитися перші трансляції з олімпійського Токіо під загрозою – різниця в часі! Але! Підтримуйте олімпійський спокій і читайте наші репортажі з Токіо.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні ви без проблем розберетеся в суті справи, яка вас турбувала на минулому тижні. Виявляється, нічого складного або страшного немає. Проблема вирішиться сама собою, без вашої присутності на роботі. Що зрозуміло – сьогодні субота!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні навстіж відкриті двері в світ вашої інтуїції і творчості. Ви зможете легко трансформувати, розгадувати, заспокоювати, врівноважувати інших. Так і впоратися зі стресом, перевтомою і емоційними потрясіннями.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні день згоди між вашими думками, вашими діями і вашими словами. Зірки радять: сьогодні Левам показана медитація і креативна візуалізація. Як результат – анти-стрес і аудіо-сесія з улюбленою музикою.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви переконаєтеся, що Олімпійські ігри виглядають якось незвично. Вас злегка розчарує, що в програмі Ігор немає фігурного катання. Час міняти пріоритети! У цьому допоможуть трансляції з Токіо.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Олімпіада літніх Ігор 2032 року відбудеться в австралійському Брісбені. У житті так багато змін на краще – в цьому знанні ви непохитні! На той час відкриють "безвіз" і на Зелений континент. А сьогодні ви подумки в Токіо!

В тренді

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні вам пощастить більше, ніж всій олімпійській команді США з баскетболу! День буде вдалий, помірного клімату в родині не загрожують ні буревії скандалів, ні антициклони крижаної безмовності в стосунках, ні повені з верхніх поверхів багатоквартирної висотки.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Чи буде цей день вдалим для вас, вирішуєте ви самі. Останній день тижня для вас як підсумок протистояння минулого і сьогодення. Розглядаючи минуле в позитивному світлі, ви побачите, що світ набагато справедливіший, ніж ви думали раніше.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогоднішній день зачарує вас і змусить бажати більшого, що стане невід'ємною частиною вашої життєвої філософії надалі. Зірки спорту, так і зірки, які керують вашим знаком, вимагають вашого якнайшвидшого сходження до сяючих вершин успіху!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви зацікавлені в душевному успіху і нехтуєте матеріальною стороною життя і, отже, соціальним успіхом. Та парадигма, що чим більше віддаси, тим більше і отримаєш, сьогодні не спрацює. Адже навіть керівництво великої корпорації прийшло до того, що експлуатація олімпійських мотивів і підтримка Ігор зашкодить іміджу Toyota.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Імператор Японії теж з когорти Риб. Вчора він відкрив Олімпіаду. Ви сьогодні не потрапите на гачок, адже не проти подивитися церемонію відкриття по телевізору. І заодно побути імператором у вашій родині зі скіпетром дистанційного керування ТБ в ваших руках.

Дивіться, як 1800 дронів влаштували шоу на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти