1800 дронів влаштували барвисте шоу на відкритті Олімпіади-2020

Організатори церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо приготували барвисте шоу для глядачів. Частиною шоу став одночасний запуск 1800 дронів, що утворили в повітрі кулю

Шоу дронів на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Після параду спортсменів над стадіоном в Токіо злетіли 1800 дронів, що утворили спочатку емблему Олімпійських ігор-2020, а потім вони перегрупувалися, утворивши контур Землі.

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Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройшла сьогодні в Токіо. Синьо-жовтий прапор на церемонії несли олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Дивіться, як збірна України виходила на церемонію відкриття Олімпіади.

До речі, Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали. Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття.