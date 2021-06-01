Ненудний гороскоп на 2 червня: Раків кличе мотор і багнюка, а Водолій перевірить свої крила

Астрологічний і спортивний прогноз на середу, 2 червня, для всіх знаків зодіаку. Цей день для енергійних і амбітних, які мріють про більш важливу роль у цьому світі

Ралі по бездоріжжю / Фото: Reuters

Літо ніяк не може вступити в свої права через дощі, які зіпсували і в травні багато планів. Але це не привід понуро дивитися у вікно. У середу перед вами відкриється багато можливостей. Не проґавте момент! І тримайте себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

У середу ви відчуєте глибокий зв'язок з космосом та іншими вищими силами – тут вже, хто у що вірить. Он відомий бразильський форвард Кака кожен свій гол присвячував Богу. І взагалі, таких віруючих і водночас забобонних людей, як спортсмени, потрібно пошукати. Сьогодні вам буде корисна медитація, йога і зустріч з рідними та близькими людьми.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Не будьте егоїстом і власником. Для успіху команди потрібно вміти слухати і ділитися. А то не віддав вчасно пас, і пролетів повз перемоги на Євро. Так що в середу не нав'язуйте свою думку і будьте щедрими, як ... Роналду, який лише на боротьбу з COVID-19 дав більше 1 млн євро. Це зміцнить зв'язок з колегами та сім'єю, а зміцнять успіх командні ігри.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Хочете відвідати своє місце сили? Не стримуйтеся. Це принесе вам душевний спокій і перезарядку. Як свого часу заряджалась позитивом під час поїздок в рідний Крим Анна Різатдінова. Однак не забувайте і про справи, а то опинитеся в ролі наздоганяючих. Пограйте в волейбол або футбол.

РАК. 22 червня – 22 липня

У всі свої справи ви вкладете серце і душу, а саме так і виграються трофеї. Це підтвердить рекордсмен за перемогами на Дакарі Стефан Петерансель. Француз вкладав все в свої машини, і вони мчали по пісках і багнюці. І не біда, якщо результати будуть не зовсім очікуваними – ви на правильному шляху. І, може, на мотокрос після роботи?

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви зі шкури вилізете, щоб порадувати коханих. І справите незабутнє враження. Як свого часу Девід Бекхем пішов на конфлікт з самим Алексом Фергюсоном заради красуні Вікторії. Однак варто бути обережними у фінансових справах. Клуб можна придбати і в інший день. А ось вразити навичками фехтування – вже завтра.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Говоріть! І вам вдасться знайти спільну мову з усіма співрозмовниками. Можливо, навіть зможете умовити НОК і владу Японії скасувати Олімпіаду в Токіо-2020. Але тоді наживете ворогів серед спортсменів. Воно вам треба? Краще прислухайтеся до себе і подбайте про своїх близьких. Піша прогулянка з пікніком в мальовничому місці – саме те.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Вам захочеться домогтися престижу і місця у вищому суспільстві. Було б круто потрапити в керівництво Формули-1. Швидкі машини, шикарні прийоми, а раніше були ще й моделі, які виводили пілотів на старт. Що ж, завдяки своєму розуму ви й насправді зможете стрибнути на наступну сходинку. Але тримайте і тіло в тонусі: бігайте, сходіть в тренажерку.

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви просто кричите про свої амбітні плани. Хотіли б змінити Шевченка у збірній України після Євро? Але не потрібно настільки суворо ставитися до себе та інших, а також вступати в затяжні дискусії і конфлікти. Адже це може зіпсувати стосунки з багатьма людьми, як сталося з Редкачем. Виплесніть енергію на татамі або в сквоші.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Рівень вашої енергії зашкалює. Ви готові за один день проїхати Тур де Франс або пробігти відразу три марафони – в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні. Можете знайти собі додатковий заробіток, а ось юристів очікує важкий день. Сподіваюся, вам не потрібно виступати в спортивному суді в Лозанні? У спорті можете братися за все, включаючи маунтинбайк.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви зрозумієте, що для продуктивної роботи потрібен хороший план. І приділите цьому багато часу. Але не перестарайтеся, а то перейдете від організації чемпіонату України до захоплення світу. Також в середу ви можете зірвати куш. У лотерею граєте чи покер? Але за своїми планами не забудьте про тренування – веслування або скелелазіння не дадуть розслабитися.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ось це настрій! Ви дасте жорсткий бій супротивникам і вийдете переможцем з цих сутичок. Прямісінько як Надаль, що панує на кортах "Ролан Гаррос". Проблеми не зможуть вас похитнути і навіть обернуться на вашу користь. Розум і талант дозволять вам високо літати. Просто вірте в силу своїх крил. І парапланеризм буде дуже до речі.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Вам не вистачає на пару кросівок або швидкохідну яхту? У будь-якому випадку всі зусилля цього дня будуть спрямовані на отримання прибутку і всі справи пов'язані з грошима. Прямо, як у Флойда Мейвезера. Півсвіту висміюють Манні за бій з блогером, але американець смакує чек на 100 млн доларів і в вус не дме. Так що, Риби, бокс – це ваше.

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