Нескучный гороскоп на 2 июня: Раков зовет мотор и грязь, а Водолей проверит свои крылья

Астрологический и спортивный прогноз на среду, 2 июня, для всех знаков зодиака. Этот день для энергичных и амбициозных, мечтающих о более важной роли в этом мире

Ралли по бездорожью / Фото: Reuters

Лето никак не может вступить в свои права из-за дождей, которые подпортили и в мае много планов. Но это не повод уныло смотреть в окно. В среду перед вами откроется много возможностей. Не прозевайте момент! И держите себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

В среду вы ощутите глубокую связь с космосом и другими высшими силами – тут уж, кто во что верит. Вон известный бразильский форвард Кака каждый свой гол посвящал Богу. И вообще, таких верующих и в то же время суеверных людей, как спортсмены, нужно поискать. Сегодня вам будет полезна медитация, йога и встреча с родными и близкими людьми.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Не будьте эгоистом и собственником. Для успеха команды нужно уметь слушать и делиться. А то не отдал вовремя пас, и пролетел мимо победы на Евро. Так что в среду не навязывайте свое мнение и будьте щедрыми, как... Роналду, который только на борьбу с COVID-19 дал более 1 млн евро. Это упрочит связь с коллегами и семьей, а закрепят успех командные игры.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Хотите посетить свое место силы? Не сдерживайтесь. Это принесет вам душевный покой и перезарядку. Как в свое время заряжалась позитивом во время поездок в родной Крым Анна Ризатдинова. Однако не забывайте и о делах, а то окажетесь в роли догоняющих. Поиграйте в волейбол или футбол.

РАК. 22 июня — 22 июля

Во все свои дела вы вложите сердце и душу, а именно так и выигрываются трофеи. Это подтвердит рекордсмен по победам на Дакаре Стефан Петерансель. Француз вкладывал все в свои машины, и они неслись по пескам и грязи. И не беда, если результаты будут не совсем ожидаемыми – вы на правильном пути. И, может, на мотокросс после работы?

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вы расшибетесь в лепешку, чтобы порадовать любимых. И произведете неизгладимое впечатление. Как в свое время Дэвид Бекхэм пошел на конфликт с самим Алексом Фергюсоном ради красотки Виктории. Однако стоит быть осторожными в финансовых делах. Клуб можно приобрести и в другой день. А вот поразить навыками фехтования – уже завтра.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Говорите! И вам удастся найти общий язык со всеми собеседниками. Возможно, даже сможете уговорить НОК и власти Японии отменить Олимпиаду в Токио-2020. Но тогда наживете врагов среди спортсменов. Оно вам надо? Лучше прислушайтесь к себе и позаботьтесь о своих близких. Пешая прогулка с пикником в живописном месте – самое то.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Вам захочется добиться престижа и места в высшем обществе. Было бы круто попасть в руководство Формулы-1. Быстрые машины, шикарные приемы, а раньше были еще и модели, выводившие пилотов на старт. Что ж, благодаря своему уму вы и правда сможете прыгнуть на следующую ступеньку. Но держите и тело в тонусе: бегайте, сходите в тренажерку.

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СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы просто кричите о своих амбициозных планах. Хотели бы сменить Шевченко в сборной Украины после Евро? Но не нужно столь сурово относиться к себе и другим, а также вступать в затяжные дискуссии и конфликты. Ведь это может испортить отношения со многими людьми, как случилось с Редкачем. Выплесните энергию на татами или в сквоше.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Уровень вашей энергии зашкаливает. Вы готовы за один день проехать Тур де Франс или пробежать сразу три марафона – в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Можете найти себе дополнительный заработок, а вот юристов ожидает тяжелый день. Надеюсь, вам не нужно выступать в спортивном суде в Лозанне? В спорте можете браться за все, включая маунтинбайк.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вы поймете, что для продуктивной работы нужен хороший план. И уделите этому много времени. Но не перестарайтесь, а то перейдете от организации чемпионата Украины к захвату мира. Также в среду вы можете сорвать куш. В лотерею играете или покер? Но за своими планами не забудьте о тренировках – гребля или скалолазание не дадут расслабиться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Вот это настрой! Вы дадите жесткий бой противникам и выйдете победителем из этих схваток. Ну прям как Надаль, царствующий на кортах "Ролан Гаррос". Проблемы не смогут вас пошатнуть и даже обернутся в вашу пользу. Ум и талант позволят вам высоко летать. Просто верьте в силу своих крыльев. И парапланеризм будет как нельзя кстати.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Вам не хватает на пару кроссовок или быстроходную яхту? В любом случае все усилия в этот день будут направлены на получение прибыли и все дела, связанные с деньгами. Прям как у Флойда Мейвезера. Полмира высмеивают Манни за бой с блогером, но американец предвкушает чек на 100 млн долларов и в ус не дует. Так что, Рыбы, бокс – это ваше.

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