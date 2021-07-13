Ненудний гороскоп на 13 липня: у Водоліїв ситуація під контролем, у Дів – нові відчуття

Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 13 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні можна згадати радість одних і печаль інших після 120-ти плюс хвилин футбольного матчу

Гороскоп на сьогодні, 13 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

У спортивному середовищі існує думка, що найбільш гірка з поразок – у фіналі. Рахім Стерлінг, що так зневажливо відгукнувся про нашу збірну, теж не став чемпіоном Європи з футболу, як і всі наші гравці. Життя має особливість згладжувати кути і нагадує, що слово не горобець, може і відгукнутися!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні у вас день спілкування. Висока ймовірність несподівано опинитися в центрі уваги на цікавому заході. Там вас чекає приємне спілкування. Ранкова зарядка допоможе вам весь день бути в тонусі.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні у вас творчий настрій. У поєднанні з вашою діловою активністю, сьогодні ви напевно вирішите ті проблеми, що з'являться на горизонті. На роботі вам нагадають, що ви чарівні. Нічого нового – ви і так це знаєте! Сьогодні корисний масаж і легка пробіжка вранці.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки розумні, цікаві і оптимістичні. Всі ці якості знадобляться для реалізації ваших планів на день. Увечері захочеться тиші і спокою. Захочеться побути на самоті, а не товпитися в громадському транспорті як захисники у власному штрафному при подачі кутового.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні у вас день покупок і домашніх турбот. Ваш фінансовий статус дозволить зробити необхідні покупки для дому та порадувати близьких. День здоров'я – хороший час збільшити фізичні навантаження в поєднанні з дієтою для схуднення.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Для Львова, незважаючи на 13-е, хороший день для нових починань. Поставте перед собою реальні плани, а не, наприклад, отримати Олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо. І у вас все вийде!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

День може розвиватися самим чудесним чином. Ви по новому подивіться на своїх колег по роботі, і несподівано для себе відчуєте, що з ними вам комфортно пограти в пінг-понг і шахи. Або поговорити.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Ваш сьогоднішній настрій на те, що пора б подбати про власне здоров'я, можливо, приведе вас до незвичайної пригоди – походу в тренажерний зал. Астральний клімат сприятливий! Підтримка залу гарантована!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

На роботі у вас все в порядку! Можна легко відволіктися і поговорити до вечора. Сьогодні твердо тримайтеся своїх переконань і обраної позиції. Олімпійський спокій і ваша впевненість – головні складові сьогоднішнього дня!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Любов – ваш дороговказ! Деякі люди будуть намагатися нав'язати вам свою волю, але ви впораєтеся з цим тонко. Для вас сьогодні нові почуття і відчуття – немов подорож в незнайому країну. Ніяких табу!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні вам необхідно скорегувати свій графік для занять спортом. Сьогодні ви активні та енергійні. У програму Олімпіади-2020 додано п'ять нових видів спорту. Саме час визначитися!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні не ваш день розгадувати головоломки з магазину "Зроби сам". Сьогодні день розслабленого перегляду старих фотографій. Сьогодні ви успішні і контролюєте ситуацію в будинку з пультом від ТБ в руках і мишкою біля комп'ютера.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні ви в пошуку романтики і насолод, які ви не відчували раніше. Самий прямий і правильний шлях – в басейн! Заодно навчитеся плавати.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: