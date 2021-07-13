Нескучный гороскоп на 13 июл: у Водолеев ситуация под контролем, у Дев – новые ощущения

Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 13 июля, для всех знаков зодиака. Сегодня можно вспомнить радость одних и печаль других после 120-ти плюс минут футбольного матча

Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

В спортивной среде существует мнение, что наиболее горькое из поражений – в финале. Рахим Стерлинг, что так пренебрежительно отозвался о нашей сборной, тоже не стал чемпионом Европы по футболу, как и все наши игроки. Жизнь имеет особенность сглаживать углы и напоминает, что слово не воробей, может и аукнуться!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня у вас день общения. Высока вероятность неожиданно оказаться в центре внимания на интересном и запоминающемся мероприятии. Там вас ждет приятное общение. Утренняя зарядка поможет вам весь день быть в тонусе.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая

Сегодня у вас творческое настроение. В сочетании с вашей деловой активностью, сегодня вы наверняка решите те проблемы, что покажутся на горизонте. На работе вам напомнят, что вы очаровательны. Ничего нового – вы и так это знаете! Сегодня полезен массаж и легкая пробежка утром.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Близнецы умны, любопытны и оптимистичны. Все эти качества понадобятся для реализации ваших планов на день. Вечером захочется тишины и покоя. Захочется побыть одному, а не толпиться в общественном транспорте как защитники в собственной штрафной при подаче углового.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня у вас день покупок и домашних хлопот. Ваш финансовый статус позволит сделать необходимые покупки для дома и порадовать близких. День здоровья – хорошее время увеличить физические нагрузки в сочетании с диетой для похудения.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Для Львов, несмотря на 13-е, хороший день для новых начинаний. Поставьте перед собой реальные планы, а не, например, получить Олимпийскую лицензию на Игры в Токио. И у вас все получится!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

День может развиваться самым чудесным образом. Вы по новому посмотрите на своих коллег по работе, и неожиданно для себя ощутите, что с ними вам комфортно поиграть в пинг-понг и шахматы. Или поговорить.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ваш сегодняшний настрой на то, что пора бы позаботиться о собственном здоровье, возможно, приведет вас к необычному приключению – походу в тренажерный зал. Астральный климат благоприятен! Поддержка зала гарантирована!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

На работе у вас все в порядке! Можно легко отвлечься и поболтать до вечера. Сегодня твердо держитесь своих убеждений и выбранной позиции. Олимпийское спокойствие и ваша уверенность – главные составляющие сегодняшнего дня!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Любовь – ваша путеводная звезда! Некоторые люди будут пытаться навязать вам свою волю, но вы справитесь с этим тонко. Для вас сегодня новые чувства и ощущения – словно путешествие в незнакомую страну. Никаких табу!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня вам необходимо скорректировать свой график для занятий спортом. Сегодня вы активны и энергичны. В программу Олимпиады-2020 добавлены пять новых видов спорта. Самое время определиться!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня не ваш день разгадывать головоломки из магазина "Сделай сам". Сегодня день расслабленного просмотра старых фотографий. Сегодня вы успешны и контролируете ситуацию в доме с пультом от ТВ в руках и мышкой у компьютера.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вы в поиске романтики и наслаждений, которые вы не испытывали раньше. Самый прямой и правильный путь – в бассейн! Заодно научитесь плавать.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: