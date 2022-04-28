Не можна нікого засуджувати? Чому олімпійський чемпіон з України мовчить про війну

Сестра білоруського фрістайліста Антона Кушніра пояснила, чому її брат не висловлюється про вторгнення РФ на його батьківщину

Антон Кушнір мовчить про війну в Україні

Війна проти Росії згуртувала українських спортсменів навколо нашої країни. Багато хто висловлюється проти фашистської агресії РФ, зокрема і спортсмени, які виступають у інших країнах.

Щоправда, чимало знаменитостей вважають за краще ігнорувати війну та не світити свою позицію. Один з них – фристайліст Антон Кушнір, який живе в Білорусі та прийняв громадянство цієї країни.

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Хлопець є уродженцем Рівненської області, проте про геноцид свого народу вважає за краще мовчати. Натомість за нього відповіла сестра Надія Карунас.

Дівчина є дизайнером одягу і до війни жила в Україні, а після 24 лютого переїхала з дітьми до Німеччини. Надія пояснила, чому її брат мовчить і які у них зараз стосунки.

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"Звичайно, він у курсі ситуації, все розуміє. У нього друзі по всій Україні. Напевно, переживає. Просто сьогодні він вибрав таку позицію – не висловлюватись публічно. Не можна нікого засуджувати. Мене цьому навчила війна. Потрібно ще розуміти, що у Антона два роки тому трапилися серйозні проблеми зі здоров'ям. Не хочу вдаватися в подробиці, раз брат поки не афішував. То була велика сімейна трагедія. І ось уявіть: дружина, четверо дітей, родичі... Ти молодий, вродливий, звик бути сильним, а здоров'я не дозволяє. Хоча Антон – олімпійський чемпіон, ним пишалися і в Білорусі, і в Україні. Як я пишалася! Бачила в Сочі його перемогу — незабутні миті! А після кар'єри майже нікому не потрібен. Система використала – до побачення. Сувора правда життя. Наскільки знаю, у Білорусі немає й пенсії для олімпійських чемпіонів.

Антон ніколи не скаржився. Але ж я добре розумію, як йому непросто. Тому до тих проблем зі здоров'ям він вирішив стати тренером-консультантом збірної Казахстану. У Білорусі не було добрих варіантів. Напевно, всі ці обставини впливають на картину світу. Після початку війни брат сказав: "Приїжджайте до Білорусі". Я відповіла: "Дякую, Антоне, але туди ми точно не поїдемо". Не знаю, що там їм у новинах розповідають, але у нинішній ситуації це неможливо, адже у Білорусі перебувають російські війська".

Зазначимо, що Кушнір став відомим завдяки золоту на Олімпіаді-2014 в акробатиці у фрістайлі. Також Антон запам'ятався тим, що підтримав владу Лукашенка на тлі протестів проти самопроголошеного президента Білорусі у 2020 році.