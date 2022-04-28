Нельзя никого осуждать? Почему олимпийский чемпион из Украины молчит о войне

Сестра белорусского фристайлиста Антона Кушнира объяснила, почему ее брат не высказывается о вторжении РФ на его родину

Антон Кушнир молчит о войне в Украине

Война против России сплотила украинских спортсменов вокруг нашей страны. Многие высказываются против фашистской агрессии РФ, в том числе и спортсмены, выступающие в других странах.

Правда, немало знаменитостей предпочитают игнорировать войну и не светить свою позицию. Один из них – фристайлист Антон Кушнир, который живет в Беларуси и принял гражданство этой страны.

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Парень является уроженцем Ровенской области, однако о геноциде своего народа предпочитает молчать. Зато за него ответила сестра Надежда Карунас.

Девушка является дизайнером одежды и до войны жила в Украине, а после 24 февраля переехала с детьми в Германию. Надежда пояснила, почему ее брат молчит и какие у них сейчас отношения.

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"Конечно, он в курсе ситуации, все понимает. У него друзья по всей Украине. Наверняка переживает. Просто сегодня он выбрал такую позицию – не высказываться публично. Нельзя никого осуждать. Меня этому научила война. Надо еще понимать, что у Антона два года назад случились серьезные проблемы со здоровьем. Не хочу вдаваться в подробности, раз брат пока не афишировал. Это была большая семейная трагедия. И вот представьте: жена, четверо детей, родственники... Ты молодой, красивый, привык быть сильным, а здоровье не позволяет. Хотя Антон — олимпийский чемпион, им гордились и в Беларуси, и в Украине. Как я гордилась! Видела в Сочи его победу — незабываемые мгновения! А после карьеры почти никому не нужен. Система использовала — до свиданья. Суровая правда жизни. Насколько знаю, в Беларуси нет и пенсии для олимпийских чемпионов.

Антон никогда не жаловался. Но я же хорошо понимаю, как ему непросто. Поэтому до тех проблем со здоровьем он решил стать тренером-консультантом сборной Казахстана. В Беларуси не было хороших вариантов. Наверное, все эти обстоятельства влияют на картину мира. После начала войны брат сказал: "Приезжайте в Беларусь". Я ответила: "Спасибо, Антон, но туда мы точно не поедем". Не знаю, что там им в новостях рассказывают, но в нынешней ситуации это невозможно, ведь в Беларуси находятся российские войска".

Отметим, что Кушнир стал известным благодаря золоту на Олимпиаде-2014 в акробатике во фристайле. Также Антон запомнился тем, что поддержал власть Лукашенко на фоне протестов против самопровозглашенного президента Беларуси в 2020 году.