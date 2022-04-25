Вибрав гроші замість батьків! У Шахтарі відреагували на зраду Тимощука

Гендиректор донецького клубу не розуміє причин підлого вчинку екс-гравця Шахтаря, який зрадив своїй Батьківщині

Сергій Палкін висловився про Анатолія Тимощука

Війна в Україні згуртувала футболістів навколо країни та допомоги їй. При цьому є навіть іуди, які вважали за краще засунути мову глибше і не помічати агресію заради своєї вигоди.

Яскравий приклад – екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук. Колишній футболіст у 2017 році виїхав до Росії і після початку повномасштабного вторгнення ніяк не коментує атаки фашистів, продовжуючи працювати у Зеніті.

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Рішення Тимощука розкритикував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Функціонер вважає, що Анатолій вибрав гроші замість Батьківщини.

"Він вибрав гроші замість Батьківщини та батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Я на 100% впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід як гравець і тренер. З його досвідом і досягненнями легко. можна знайти нову роботу".

Раніше в Інтернет випливли докази зв'язку Тимощука з ФСБ Росії. Докладно про "таємні справи" Анатолія із впливовими людьми з РФ розповідав екс-менеджер українця Віталій Юрченко.

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Нагадаємо, що Тимощук провів у Шахтарі дев'ять років, вигравши три чемпіонства. Також хавбек награв аж 144 матчі у складі збірної України, ставши головним її гвардійцем.