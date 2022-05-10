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Справжні нацисти – росіяни. Терлюга відреагувала на парад у Москві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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10 травня, 12:22
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Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга обурилася дволикістю росіян під час святкування "победобесія"
Терлюга поставила діагноз російському народу
Терлюга поставила діагноз російському народу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада цинічно використовує свято 9-го травня у своїх пропагандистських цілях. У головах божевільних із Кремля та їхніх підданих уживаються знищення мирних українців та танці на кістках, загиблих у Другій світовій війні.

Бункерному диктатору дісталося від українського тенісиста Олександра Долгополова. Свою думку висловила з приводу параду у Москві й каратистка Анжеліка Терлюга.

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"Справжні нацисти – росіяни. Важливо не просто пам'ятати про перемогу і влаштовувати щорічний парад, важливо шанувати і не допустити загибель людей знову! А ви, жалюгідні виродки, прикриваючись своєю овечою пропагандою, вбиваєте мирних людей, ґвалтуєте, крадете, знищуєте... життя і майбутнє наших дітей. Ми ніколи не забудемо цю війну і не пробачимо!

Мій улюблений дідусь згадував Другу світову та Голодомор до кінця своїх днів... розповідав страшні історії. Ось і я буду до кінця своїх днів пам'ятати про все і мої діти знатимуть, хто хотів знищити їхніх батьків!" – написала Терлюга в Instagram.

Зазначимо, що коли кривавий маніяк Путін покладав квіти до меморіалу міста-героя Одеси, російські ракети падали на житлові будинки міста біля Чорного моря.

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"Тварі", – лаконічно підписала Терлюга фото новоявленого недофюрера.

Раніше Анжеліка Терлюга після нової своєї перемоги різко висловилася на адресу жителів країни-агресора, які підтримують або замовчують війну в Україні.

Терлюга впевнена у бездушності росіян
Терлюга впевнена у бездушності росіян / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Анжеліки Терлюги

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