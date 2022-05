Хворий виродок: знаменитий спортсмен поставив діагноз Путіну

Відомий український тенісист Олександр Долгополов вважає, що Росії немає місця у вільному світі. Особливо після сьогоднішніх лицемірних подій на Красній площі.

Під час параду російський диктатор Володимир Путін, на чиїх руках тисячі життів українських громадян, поклав гвоздики біля стели містам-героям Києву та Одесі.

Sick bastard, бомби Kyiv and Odessa і goes on to put flowers for those citys pic.twitter.com/o0eMbegIkv