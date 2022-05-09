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Хворий виродок: знаменитий спортсмен поставив діагноз Путіну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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9 травня, 14:41
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Тенісист Олександр Долгополов обурений цинічною поведінкою президента Росії під час параду у Москві
Долгополов шокований поведінкою Путіна
Долгополов шокований поведінкою Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український тенісист Олександр Долгополов вважає, що Росії немає місця у вільному світі. Особливо після сьогоднішніх лицемірних подій на Красній площі.

Під час параду російський диктатор Володимир Путін, на чиїх руках тисячі життів українських громадян, поклав гвоздики біля стели містам-героям Києву та Одесі.

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"Хворий виродок, бомбить Київ та Одесу і продовжує покладати квіти цим містам", – обурився Долгополов у Twitter.

Раніше Олександр цілеспрямовано пройшов ази військової підготовки у Туреччині і вже приєднався до українських захисників столиці зі зброєю у руках.

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Окрім цього, тенісист привіз до Києва велику партію військової допомоги для тероборони столиці.

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