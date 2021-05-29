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На шаленій швидкості потрапив під колеса мотоцикла: 19-річний гонщик чіпляється за життя

Олена Павлова Олена Павлова
29 травня, 22:11
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19-річний мотогонщик команди Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскьє не впорався з керуванням на повороті і без свідомості залишив трасу на вертольоті
Джейсона Дюпаскьє транспортують до лікарні
Джейсона Дюпаскьє транспортують до лікарні / Фото: Reuters

Швейцарський гонщик команди Saxon Carxpert PrustelGP 19-річний Джейсон Дюпаскьє потрапив в серйозну аварію під час кваліфікації чемпіонату Moto3 в Муджелло. Раніше український мотогонщик сенсаційно переміг на етапі чемпіонату світу.

Як повідомляє офіційний сайт MotoGP і низка італійських ЗМІ, Дюпаскьє впав зі свого мотоцикла на одному з поворотів траси, після чого потрапив під колеса суперника – Аюму Сасакі.

"Джейсон Дюпаскьє потрапив у серйозну аварію. Медична бригада FIM прибула на своїх машинах на місце аварії відразу після інциденту. Після цього його відвезли до лікарні Кареджі у Флоренції. Все, що ми знаємо – він перебуває у вкрай важкому стані, ми чекаємо на новини", – наводить слова головного лікаря MotoGP офіційний сайт чемпіонату

Варто зазначити, що для транспортування гонщика в лікарню, за ним надсилали вертоліт.

За неофіційними даними з Twitter деяких репортерів, 19-річний швейцарець зараз перебуває в операційній неврологічного відділення у важкому стані. Персонал лікарні готується до операції.

Раніше російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні.

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