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На бешеной скорости попал под колеса мотоцикла: 19-летний гонщик цепляется за жизнь

Елена Павлова Елена Павлова
29 мая, 22:11
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19-летний мотогонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье не справился с управлением на повороте и без сознания покинул трассу на вертолете
Джейсона Дюпаскье транспортируют в больницу
Джейсона Дюпаскье транспортируют в больницу / Фото: Reuters

Швейцарский гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP 19-летний Джейсон Дюпаскье попал в серьезную аварию во время квалификации чемпионата Moto3 в Муджелло. Ранее украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира.

Как сообщает официальный сайт MotoGP и ряд итальянских СМИ, Дюпаскье упал со своего мотоцикла на одном из поворотов трассы, после чего попал под колеса соперника — Аюму Сасаки.

"Джейсон Дюпаскье попал в серьезную аварию. Медицинская бригада FIM прибыла на своих машинах на место аварии сразу после инцидента. После этого его увезли в больницу Кареджи во Флоренции. Все, что мы знаем — он находится в крайне тяжелом состоянии, мы ждем новостей", — приводит слова главного врача MotoGP официальный сайт чемпионата

Стоит отметить, что для транспортировки гонщика в больницу, за ним присылали вертолет.

По неофициальным данным из Twitter некоторых репортеров, 19-летний швейцарец сейчас находится в операционной неврологического отделения в тяжелом состоянии. Персонал больницы готовится к операции.

Ранее российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке.

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