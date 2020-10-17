Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира

17 октября, 16:48

Елена Павлова Елена Павлова

Никита Калинин стал первым украинцем, который выиграл гонку в Суперпоуле

Одесский мотогонщик Никита Калинин установил историческое достижение в Португалии. Сегодня на этапе чемпионата мира по Супербайку он стал первым украинцем, который победил в гонке Суперпоул – сообщает WorldSBK. 21-летний спортсмен представляет команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.

Реклама

На тренировке в Эшториле Калинин показал третий результат, но смог быстрее пройти дистанцию уже во время соревнований и сотворить сенсацию. Напомним, что Супербайк – это разновидность кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.

Читайте также: "Изображения с моей камеры пугают": гонщик чудом увернулся от летевшего в него мотоцикла

Чемпионат мира по Супербайку
Эшторил, Португалия
Суперпоул. Класс WorldSSP300

Реклама

1. Никита Калинин (Украина) – 1.50,798
2. Мика Перес (Испания) – 1.50,852
3. Бруно Иерачи (Италия) – 1.50,898

В тренде
"Рух" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

Два года назад украинский мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле. Никита Калинин вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер. После медобследования стало известно, что у него есть травмы головы, ноги, голеностопа, а также множество ушибов. Но Никита смог восстановится и вернуться на трассу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

победа мото мотоспорт Никита Калинин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вылитая мама": 5-летняя дочка Оксаны Баюл поразила ледовой пробежкой на носочках (видео)Другие
Белодед на 20-летие перестала скрывать отношения с возлюбленным из
Белодед на 20-летие перестала скрывать отношения с возлюбленным из "Динамо" (фото)Другие
Бывший глава украинского футбола стал президентом Федерации легкой атлетики
Бывший глава украинского футбола стал президентом Федерации легкой атлетикиДругие
В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключение
В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключениеФутбол
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)Другие
Еще шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Еще шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допингДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять