Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира

Одесский мотогонщик Никита Калинин установил историческое достижение в Португалии. Сегодня на этапе чемпионата мира по Супербайку он стал первым украинцем, который победил в гонке Суперпоул – сообщает WorldSBK. 21-летний спортсмен представляет команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.
На тренировке в Эшториле Калинин показал третий результат, но смог быстрее пройти дистанцию уже во время соревнований и сотворить сенсацию. Напомним, что Супербайк – это разновидность кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.
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Чемпионат мира по Супербайку
Эшторил, Португалия
Суперпоул. Класс WorldSSP300
1. Никита Калинин (Украина) – 1.50,798
2. Мика Перес (Испания) – 1.50,852
3. Бруно Иерачи (Италия) – 1.50,898
Два года назад украинский мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле. Никита Калинин вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер. После медобследования стало известно, что у него есть травмы головы, ноги, голеностопа, а также множество ушибов. Но Никита смог восстановится и вернуться на трассу.
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