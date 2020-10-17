Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира

Никита Калинин стал первым украинцем, который выиграл гонку в Суперпоуле

Одесский мотогонщик Никита Калинин установил историческое достижение в Португалии. Сегодня на этапе чемпионата мира по Супербайку он стал первым украинцем, который победил в гонке Суперпоул – сообщает WorldSBK. 21-летний спортсмен представляет команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.

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На тренировке в Эшториле Калинин показал третий результат, но смог быстрее пройти дистанцию уже во время соревнований и сотворить сенсацию. Напомним, что Супербайк – это разновидность кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.

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Чемпионат мира по Супербайку

Эшторил, Португалия

Суперпоул. Класс WorldSSP300

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1. Никита Калинин (Украина) – 1.50,798

2. Мика Перес (Испания) – 1.50,852

3. Бруно Иерачи (Италия) – 1.50,898

Никита Калинин/Фото worldsbk.com

Два года назад украинский мотогонщик попал в страшную аварию в Имоле. Никита Калинин вылетел за пределы трассы и ударился об защитный барьер. После медобследования стало известно, что у него есть травмы головы, ноги, голеностопа, а также множество ушибов. Но Никита смог восстановится и вернуться на трассу.

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