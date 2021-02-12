На шаленій швидкості ледь не вилетів на трасу: наш скелетоніст фінішував із рекордом ЧС

Екстремальним епізодом запам'ятається для українця чемпіонат світу зі скелетону, який на цьому тижні проходить у Німеччині. У змаганнях зі швидкісного спуску на санях обличчям униз 22-річний Владислав Гераскевич бере участь далеко не вперше. Незважаючи на молодість, киянин вже має за плечима виступ на Олімпійських іграх.

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Спортсмени впродовж двох днів чотири рази підкорювали крижаний жолоб в Альтенберзі. У другій спробі Гераскевич був близький до того, щоб полетіти з саней, але все ж зумів в них утриматися. До слова, на таких трасах розвивається швидкість близько 130 км/год.

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За підсумками чотирьох заїздів Владислав показав 13-й результат – кращий у його кар'єрі на світових першостях. Рік тому він виявився 14-м. Правда, переможцю, німцю Крістоферу Гротеру, він програв більше чотирьох секунд.

Раніше Гераскевич став восьмим на Кубку світу – найкращий виступ єдиного скелетоніста України.

Дивіться відповіді Владислава на наші бліц-питання:

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