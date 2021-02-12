На шаленій швидкості ледь не вилетів на трасу: наш скелетоніст фінішував із рекордом ЧС

Екстремальним епізодом запам'ятається для українця чемпіонат світу зі скелетону, який на цьому тижні проходить у Німеччині. У змаганнях зі швидкісного спуску на санях обличчям униз 22-річний Владислав Гераскевич бере участь далеко не вперше. Незважаючи на молодість, киянин вже має за плечима виступ на Олімпійських іграх.
Читайте також: 14 ідей – як провести День святого Валентина.
Спортсмени впродовж двох днів чотири рази підкорювали крижаний жолоб в Альтенберзі. У другій спробі Гераскевич був близький до того, щоб полетіти з саней, але все ж зумів в них утриматися. До слова, на таких трасах розвивається швидкість близько 130 км/год.
До вашої уваги – як гинули олімпійці: кулі терористів, сонячний удар і зайвий жир.
За підсумками чотирьох заїздів Владислав показав 13-й результат – кращий у його кар'єрі на світових першостях. Рік тому він виявився 14-м. Правда, переможцю, німцю Крістоферу Гротеру, він програв більше чотирьох секунд.
Раніше Гераскевич став восьмим на Кубку світу – найкращий виступ єдиного скелетоніста України.
Дивіться відповіді Владислава на наші бліц-питання:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк