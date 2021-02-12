На бешеной скорости едва не вылетел на трассу: наш скелетонист финишировал с рекордом ЧМ

Экстремальным эпизодом запомнится для украинца чемпионат мира по скелетону, который на этой неделе проходит в Германии. В соревнованиях по скоростному спуску на санях лицом вниз 22-летний Владислав Гераскевич принимает участие далеко не первый раз. Несмотря на молодость, киевлянин уже имеет за плечами выступление на Олимпийских играх.

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Спортсмены в течение двух дней четыре раза покоряли ледяной желоб в Альтенберге. Во второй попытке Гераскевич был близок к тому, чтобы улететь из саней, но все же сумел в них удержаться. К слову, на таких трассах развивается скорость в районе 130 км/ч. А рекорд составляет 146,4 км/ч.

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По итогам четырех заездов Владислав показал 13-й результат – лучший в его карьере на мировых первенствах. Год назад он оказался 14-м. Правда, победителю, немцу Кристоферу Гротеру, он проиграл более четырех секунд.

Ранее Гераскевич стал восьмым на Кубке мира – лучшее выступление единственного скелетониста Украины.

Смотрите ответы Владислава на наши блиц-вопросы:

Блиц. Владислав Гераскевич

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