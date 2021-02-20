Чоловік не пустив тренерку збірної Ірану на чемпіонат світу. Як таке взагалі можливо?

Дивовижний випадок зі світу гірськолижного спорту. Тренерка жіночої збірної Ірану Саміра Заргарі не змогла поїхати на чемпіонат світу в Кортіна-д'Ампеццо (Італія) через заборону чоловіка.

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"Це правда, що мені довелося залишитися вдома. Іранські правила говорять, що рішення приймає чоловік", – наводить слова Загарі Dagbladet.

Раніше Саміра їздила на міжнародні змагання і в якості спортсменки, і як тренер, але цього разу змінити рішення чоловіка не зміг ніхто: ні національна федерація, ні спортсмени.

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Згідно із законом Ірану, заміжня жінка не може отримати паспорт і виїхати за межі країни без дозволу чоловіка. Дівчата не можуть подорожувати без згоди батька або опікуна.

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