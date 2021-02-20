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Чоловік не пустив тренерку збірної Ірану на чемпіонат світу. Як таке взагалі можливо?

20 лютого, 10:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Саміра Заргарі пропустить світову першість з гірськолижного спорту

Дивовижний випадок зі світу гірськолижного спорту. Тренерка жіночої збірної Ірану Саміра Заргарі не змогла поїхати на чемпіонат світу в Кортіна-д'Ампеццо (Італія) через заборону чоловіка.

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"Це правда, що мені довелося залишитися вдома. Іранські правила говорять, що рішення приймає чоловік", – наводить слова Загарі Dagbladet.

Раніше Саміра їздила на міжнародні змагання і в якості спортсменки, і як тренер, але цього разу змінити рішення чоловіка не зміг ніхто: ні національна федерація, ні спортсмени.

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Згідно із законом Ірану, заміжня жінка не може отримати паспорт і виїхати за межі країни без дозволу чоловіка. Дівчата не можуть подорожувати без згоди батька або опікуна.

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тренер гірськолижний спорт

Джерело: Championat.ru

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