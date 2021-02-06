Гонки на собачих упряжках, коні та балет: невідомі Олімпійські ігри

У лютому 1932 американський Лейк-Плесід приймав зимові Олімпійські ігри. Всього треті в історії. Початок олімпійської ери був часом екзотики. Тоді на аренах можна було побачити все що завгодно.

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6 лютого стартували змагання, які ні до, ні після ніколи не були в олімпійській програмі. Гонки на собачих упряжках.

У змаганнях взяли участь 12 спортсменів з двох країн (7 з США, 5 з Канади). Гонка проходила в два етапи. Маючи шість собак в упряжці, учасники за два дні подолали відстань 40,5 км (25,1 милі). Чемпіоном став канадець Еміль Сент-Годард. Про крутість цього спортсмена говорить той факт, що в 1956 році Сент-Годард став єдиним гонщиком на собачих упряжках, занесеним в Зал спортивної слави Канади.

Чи була ще екзотика на зимових Іграх? Не бракувало.

Гонки військових патрулів

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На першій зимовій Олімпіаді у французькому Шамоні пройшла гонка військових патрулів. У команді брало участь чотири людини – старший офіцер (лідер патруля), молодший офіцер і двоє рядових. У кожного була зброя і солдатський ранець. Загальна маса всіх ранців повинна була складати мінімум 24 кг. Спортсменам потрібно було на на лижах подолати 25 км, вражаючи мішені. Чемпіоном стала збірна Швейцарії.

Скіджорінг

Цей вид спорту батько сучасних Олімпійських ігор П'єр де Кубертен вперше побачив у Скандинавії. Йому скіджорінг настільки сподобався, що почесний президент МОК домігся його включення в демонстраційну програму Олімпіади-1928 Санкт-Моріці.

Суть змагань – лижники чіпляються тросами до коней і на швидкість долають дистанцію в 1900 метрів.

На Іграх-1928 було всього три учасника і всі зі Швейцарії. Переміг Рудольф Веттштейн.

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Айшток

На Іграх-1936 в німецькому Гарміш-Партенкірхені пройшли змагання з айштоку. Це такий собі баварський різновид керлінгу. Суть гри схожа. Штоки потрібно кидати або на дальність, або на точність. На Олімпіаді-1936 кидали на дальність. У командному змаганні перемогла Австрія, в особистому перше місце зайняв австрієць Георг Еденхаузер, що запустив шток на 154,6 метра.

Ще раз айшток був в програмі Ігор в 1964 році в австрійському Інсбруку.

Зимове багатоборство

На зимових Олімпійських іграх 1948 року в Санкт-Моріці проводилися змагання із зимового п'ятиборства. Програма складалася з лижної гонки, стрільби з пістолета, швидкісного спуску на лижах, фехтування на шпагах і кінного кросу. Всі три призових місця залишилися за шведами. Чемпіоном став Густаф Лінд.

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Хокей з м'ячем

Лише раз цей вид спорту був на Олімпіадах в якості показових змагань. Тоді в Осло-1952 в турнірі взяли участь всього три збірні – Норвегія, Швеція і Фінляндія.

Команди виграли одне у одного, набравши по два очка. Чемпіонами стали шведи, у яких була краща різниця закинутих і пропущених м'ячів.

Лижний балет

Демонстраційні змагання проходили на Іграх в 1988 і 1992 році. Спортсмени виконували під музику єдину композицію вправ і елементів з гімнастики, акробатики, фігурного катання, гірських лиж і стрибків на батуті. На Іграх-1988 переможцями стали Херманн Рейтенберг (Німеччина) і Крістін Россі (Франція).

Спід-скіїнг

Змагання були включені в демонстраційну програму Альбервілля-1992. Завдання спортсмена – набрати максимальну швидкість на певній ділянці траси. Під час тренування на Олімпіаді загинув швейцарець Ніколя Бошате. Можливо, це і вплинуло на те, що спід-скіїнг більше не включали в програму Ігор.

А переможцями тоді стали Мішель Пруфер (Франція), який розвинув швидкість 229,299 км/год і Тар'я Муларі (Фінляндія) – 219,245 км/год.

Цікаво було б вам подивитися на ці види спорту в нинішніх реаліях? Які б включили в програму Білих Олімпіади? Голосуйте за декілька!

Всі подробиці в спецтемі Історія дня

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