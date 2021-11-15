Медаль від Путіна залишили? Олімпійську чемпіонку пограбували в аеропорту

Про те, як усе сталося, 24-річна спортсменка розповіла своїм підписникам у Instagram. За словами Татарєвої, грабіжники забрали у неї практично всі речі, які вона брала із собою.

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"Прямо в аеропорту забрали рюкзак, в якому, крім iPad, MacBook, гаманця з картами і всією готівкою, були ще права та закордонний паспорт. Відпрацювали професійно, пропажу помітили надто пізно.

Зрозуміло, одразу звернулися до поліції при аеропорту: в'яленько склали протокол, протримали кілька годин, але камери не показали – нам було дуже цікаво дізнатися, коли конкретно було вчинено дію.

Приблизно за годину почалися активні списання з карток, які ми оперативно заблокували. Хлопці сьогодні зібрали флеш-рояль", – повідомила своїх підписників Татарєва.