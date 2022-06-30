Львівські "кажани" відлетіли до чемпіонату Польщі

Львівський чоловічий волейбольний клуб Барком-Кажани наступного сезону проведе у чемпіонаті Польщі. Раніше українські команди відмовилися від участі у волейбольній Лізі чемпіонів .
"Через військову агресію Росії ми змушені грати свої домашні поєдинки у Польщі. Одним із міст-побратимів Львова є Краків і ми дуже щасливі, що наступного сезону нашим тимчасовим будинком стане саме це місто.
Наші матчі пройдуть у краківській залі Hutnik, а також на арені Tauron, яка вміщує до 20 тисяч глядачів", – сказав президент Барком-Кажан Олег Баран.
Львівська команда – лідер українського волейболу. Він виграла чотири поспіль чемпіонати України.
Раніше ми писали, що збірна України замінила Росію на чемпіонаті світу з волейболу