Львовские "кажаны" улетели в чемпионат Польши

Украинский клуб будет играть на арене, которая вмещает 20 тысяч зрителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовский мужской волейбольный клуб Барком-Кажаны следующий сезон проведет в чемпионате Польши. Ранее украинские команды отказались от участия в волейбольной Лиге чемпионов.

"Из-за военной агрессии России мы вынуждены играть свои домашние поединки в Польше. Одним из городов-побратимов Львова является Краков и мы очень счастливы, что в следующем сезоне нашим временным домом станет именно этот город.

Наши матчи пройдут в краковском зале Hutnik, а также на арене Tauron, которая вмещает до 20 тысяч зрителей", – сказал президент Барком-Кажаны Олег Баран.