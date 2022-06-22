Ось тобі й маєш! Українські клуби відмовилися від Ліги чемпіонів

Чоловічі команди не представлятимуть нашу країну у волейбольній Лізі чемпіонів, дві команди заявилися у Кубок Виклику

Через війну Україна залишилась без волейбольної Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна внесла хаос в український спорт. Особливо у командні види спорту. Дуже складно за умов воєнного часу проводити повноцінний чемпіонат. Тим паче грати у єврокубках. Київське Динамо матчі з Фенербахче зіграє у Польщі.

А ось чоловічі волейбольні клуби відмовилися від участі у Лізі чемпіонів. Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

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"У нас була одна квота в чоловічій Лізі чемпіонів і одна в Challenge Cup. Лігу чемпіонів немає бажаючих грати і немає залу, де можна проводити матчі такого рівня. Ми заявили дві команди у Кубок Виклику. Львів (Барком-Кажани) відмовився взагалі від єврокубків, Епіцентр та Дніпро-Прометей гратимуть у Challenger Cup", – цитує Мельника XSport.

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