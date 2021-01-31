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Харлан в обіймах італійського брюнета: чуттєве фото найкращої шаблістки світу

31 січня, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Українська спортсменка на певний час залишила свого хлопця з Болоньї, тричі зізнавшись йому в коханні

Найкраща шаблістка світу Ольга Харлан поділилася з підписниками чуттєвим кадром – вона в обіймах свого хлопця, італійського фехтувальника Луїджі Самеле.

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Разом вони провели в італійській Болоньї останні місяці, вперше в житті спільно прикрасивши новорічну ялинку. Але тепер спортивні, судячи з усього, справи змусили Ольгу, яка готується до Олімпіади в Токіо, на деякий час покинути свого коханого.

"Люблю тебе", – російською, англійською та італійською мовами Ольга Харлан підписала фото в обіймах Луїджі Самеле і додала: "Уже сумую"

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Відзначимо, що олімпійська чемпіонка і 6-разова чемпіонка світу Ольга Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але два роки тому вони розійшлися. Певний час після цього Харлан була сама, але потім зізналася, що її серце вже зайняте італійцем Луїджі Самеле.

Луїджі 33 роки, він також успішний фехтувальник. У його колекції є медалі Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Свого часу він підробляв моделлю і навіть знімався в італійській версії шоу "Холостяк".

Харлан і її коханий Відео: Instagram

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шабля фкхтування Ольга Харлан WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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