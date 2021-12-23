Четверний аксель! Фігурист Ханю виконав нечуваний стрибок (відео)

Щоправда, це сталося на тренуванні, але вже в неділю 27-річний японець Юдзуру Ханю має намір стрибнути аксель у чотири оберти на змаганнях

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Знаменитий фігурист Юдзуру Ханю не тільки повернувся у стрій після ушкодження зв'язок ноги, яке мало не поставило під сумнів його участь у майбутній Олімпіаді в Пекіні, а й відразу виконав четверний аксель!

Щоправда, стрибок, який ще нікому раніше не вдавався на змаганнях, олімпійський чемпіон Сочі-2014 та Пхенчхана-2018 здійснив сьогодні на тренуванні – перед чемпіонатом Японії. Ханю приземлив три спроби поспіль.

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Але вже в неділю, 26 грудня, Юдзуру має намір повторити четверний аксель, який вважається святим Граалем чоловічого фігурного катання, у довільній програмі японського національного чемпіонату.

А потім – і на Олімпіаді у Пекіні (4-20 лютого).

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"Якщо я зроблю цей стрибок тут, я все одно не вгамуюсь. Кінцева точка в цій справі – Пекін-2022", – зазначив Юдзуру Ханю.

Юдзуру Ханю / Фото: Reuters

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Бєліков і його нова партнерка / Фото: Instagram

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