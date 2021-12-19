Знайшов молодшу! Ще один український чемпіон перебрався під прапор іншої країни

Відтік кадрів триває – український фігурист Володимир Бєліков, який раніше виступав у танцях на льоду з Дарією Поповою, тепер кататиметься за збірну Ізраїлю

Бєліков і його нова партнерка / Фото: Instagram

23-річний харків'янин Володимир Бєліков уже дебютував на національному чемпіонаті Ізраїлю, де зі своєю новою партнеркою – 19-річною Широю Іхілов – виборов "срібло".

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"Маючи місяць спільного катання, ми вже виступили на чемпіонаті Ізраїлю. З нетерпінням чекаємо, що буде далі", – написала в Instagram Шира Іхілов.

Зазначимо, що Шира Іхілов із спортивної родини. Її мати – тренерка з фігурного катання, батько – генеральний директор федерації хокею Ізраїлю. Народившись у Тель-Авіві, шкільний диплом вона отримала у США.

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Щодо Володимира Бєлікова, то раніше він катався з 20-річною Дар'єю Поповою. Вони були чемпіонами України у танцях на льоду сезону 2018/19, а до від'їзду Бєлікова до Ізраїлю вважалися другим номером української збірної.

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Раніше ми писали, що український чемпіон Європи з греко-римської боротьби Семен Новиков виступатиме за збірну Болгарії. В Україні він був головним конкурентом олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюка.