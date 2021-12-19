19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Знайшов молодшу! Ще один український чемпіон перебрався під прапор іншої країни

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 18:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відтік кадрів триває – український фігурист Володимир Бєліков, який раніше виступав у танцях на льоду з Дарією Поповою, тепер кататиметься за збірну Ізраїлю
Бєліков і його нова партнерка
Бєліков і його нова партнерка / Фото: Instagram

23-річний харків'янин Володимир Бєліков уже дебютував на національному чемпіонаті Ізраїлю, де зі своєю новою партнеркою – 19-річною Широю Іхілов – виборов "срібло".

Реклама

"Маючи місяць спільного катання, ми вже виступили на чемпіонаті Ізраїлю. З нетерпінням чекаємо, що буде далі", – написала в Instagram Шира Іхілов.

Зазначимо, що Шира Іхілов із спортивної родини. Її мати – тренерка з фігурного катання, батько – генеральний директор федерації хокею Ізраїлю. Народившись у Тель-Авіві, шкільний диплом вона отримала у США.

Реклама

Щодо Володимира Бєлікова, то раніше він катався з 20-річною Дар'єю Поповою. Вони були чемпіонами України у танцях на льоду сезону 2018/19, а до від'їзду Бєлікова до Ізраїлю вважалися другим номером української збірної.

Реклама

Раніше ми писали, що український чемпіон Європи з греко-римської боротьби Семен Новиков виступатиме за збірну Болгарії. В Україні він був головним конкурентом олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюка.

Семен Новіков і Жан Беленюк
Семен Новіков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Мілан

Сьогодні

21:45

Наполі

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 груд

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти