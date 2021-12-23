Четверной аксель! Фигурист Ханю выполнил небывалый прыжок (видео)

Знаменитый фигурист Юдзуру Ханю не только вернулся в строй после повреждения связок ноги, которое поставило было под сомнение его участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине, но и сходу выполнил четверной аксель!
Правда, прыжок, который еще никому ранее не удавался на соревнованиях, олимпийский чемпион Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 сделал сегодня на тренировке – перед чемпионатом Японии. Ханю приземлил три попытки кряду.
Но уже в воскресенье, 26 декабря, Юдзуру намерен повторить четверной аксель, считающийся святым Граалем мужского фигурного катания, в произвольной программе японского национального чемпионата.
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А затем – и на Олимпиаде в Пекине (4-20 февраля).
"Если я сделаю этот прыжок здесь, я все равно не угомонюсь. Конечная точка в этом деле – Пекин-2022", – отметил Юдзуру Ханю.
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