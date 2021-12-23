Четверной аксель! Фигурист Ханю выполнил небывалый прыжок (видео)

Правда, это произошло на тренировке, но уже в воскресенье 27-летний японец Юдзуру Ханю собирается прыгнуть аксель в четыре оборота на соревнованиях

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Знаменитый фигурист Юдзуру Ханю не только вернулся в строй после повреждения связок ноги, которое поставило было под сомнение его участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине, но и сходу выполнил четверной аксель!

Правда, прыжок, который еще никому ранее не удавался на соревнованиях, олимпийский чемпион Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 сделал сегодня на тренировке – перед чемпионатом Японии. Ханю приземлил три попытки кряду.

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Но уже в воскресенье, 26 декабря, Юдзуру намерен повторить четверной аксель, считающийся святым Граалем мужского фигурного катания, в произвольной программе японского национального чемпионата.

А затем – и на Олимпиаде в Пекине (4-20 февраля).

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"Если я сделаю этот прыжок здесь, я все равно не угомонюсь. Конечная точка в этом деле – Пекин-2022", – отметил Юдзуру Ханю.

Юдзуру Ханю / Фото: Reuters

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