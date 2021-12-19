Нашел помоложе! Еще один украинский чемпион переметнулся под флаг другой страны

Утечка кадров продолжается – украинский фигурист Владимир Беликов, ранее выступавший в танцах на льду с Дарьей Поповой, теперь будет кататься за сборную Израиля

Беликов и его новая партнерша / Фото: Instagram

23-летний харьковчанин Владимир Беликов уже дебютировал на национальном чемпионате Израиля, где со своей новой партнершей – 19-летней Широй Ихилов – завоевал "серебро".

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"Спустя месяц совместного катания мы уже выступили на чемпионате Израиля. С нетерпением ждем, что будет дальше", – написала в Instagram Шира Ихилов.

Отметим, что Шира Ихилов из спортивной семьи. Ее мать – тренер по фигурному катанию, отец – генеральный директор федерации хоккея Израиля. Родившись в Тель-Авиве, школьный диплом она получила в США.

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Что касается Владимира Беликова, то ранее он катался с 20-летней Дарьей Поповой. Они были чемпионами Украины в танцах на льду сезона 2018/19, а до отъезда Беликова в Израиль считались вторым номером украинской сборной.

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Ранее мы писали, что украинский чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков будет выступать за сборную Болгарии. В Украине он был главным конкурентом олимпийского чемпиона Токио Жана Беленюка.