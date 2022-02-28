Бубка знайшовся, але знову забув назвати країну-агресора

Офіційне звернення НОК України було надруковано на сайті організації.
З першого дня початку війни Національний олімпійський комітет України на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою, який постійно знаходиться в Україні, перебуває в тісному контакті зі світовими та європейськими партнерами з метою відстоювання прав України, залучення підтримки Україні з боку впливових міжнародних інституцій.
Численні консультації, які проводились на рівні президента НОК України Сергія Бубки та Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха, президента Світової легкої атлетики Себастьяна Кое, Національних олімпійських комітетів та інших міжнародних спортивних організацій знайшли миттєву реакцію та підтримку, а з ними і відповідні рішення щодо усунення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних зиаганнях.
Низько кланяємось усім захисникам України! Україна переможе!" – сказано у заяві НОК .
Сам же голова НОК України Сергій Бубка подякував Міжнародному олімпійському комітету за солідарність з українським народом, але жодним словом не обмовся про агресора.
"Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу.
Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а їх оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації гуманітарної допомоги.
Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти", – сказав Бубка.
Нагадаємо, з початку війни Росії проти України співробітники НОК України не могли вийти на зв'язок із своїм керівником.
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У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з Міжнародного олімпійського комітету не було підпису президента НОК України – знаменитого стрибуна із жердиною Сергія Бубки.
58-річний Сергій Бубка поки що жодного разу не відгукувався про агресію Росії проти України – ні в соцмережах, ні в публічних коментарях.