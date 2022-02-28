Бубка нашелся, но опять забыл назвать страну-агрессора

На пятый день с начала полномасштабной войны России против Украины глава НОК Сергей Бубка прокомментировал рекомендации МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Сергей Бубка - президент НОК Украины / Фото: Getty Images

Официальное обращение НОК Украины было опубликовано на сайте организации.

"С первого дня начала войны Национальный олимпийский комитет Украины во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой, постоянно находящимся в Украине, находится в тесном контакте с мировыми и европейскими партнерами с целью отстаивания прав Украины, привлечения поддержки Украины со стороны влиятельных международных институций. Многочисленные консультации, проводившиеся на уровне президента НОК Украины Сергея Бубки и Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха, президента Мировой легкой атлетики Себастьяна Коэ, Национальных олимпийских комитетов и других международных спортивных организаций нашли мгновенную реакцию и поддержку, а с ними и соответствующие решения по устранению спортсменов России от участия в международных соревнованиях. Низко кланяемся всем защитникам Украины! Украина победит!" – сказано в заявлении НОК.

Сам же глава НОК Украины Сергей Бубка поблагодарил Международный олимпийский комитет за солидарность с украинским народом, но ни словом не обмолвися о агрессоре.

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"Спасибо за все ваши сообщения и звонки поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а их оперативная группа поддерживает контакты с НОК Украины для координации гуманитарной помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должно победить", – сказал Бубка.

Напомним, с начала войны России против Украины сотрудники НОК Украины не могли выйти на связь со своим руководителем.

Сергей Бубка / Фото: Getty Images

В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из Международного олимпийского комитета не было подписи президента НОК Украины – знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

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58-летний Сергей Бубка пока никак не отзывался об агрессии России против Украины – ни в соцсетях, ни в публичных комментариях.