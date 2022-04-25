26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
28 квітня 22:00
Вест Хем --
Айнтрахт --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Це не зрада: у Росії змирилися зі зміною громадянства спортсменами

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 11:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий тренер Тетяна Тарасова вважає, що через міжнародні санкції атлети вправі відмовлятися від російського паспорта
Подруга Путіна змінила риторику
Подруга Путіна змінила риторику / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні майже всі російські спортсмени опинилися у міжнародній ізоляції.

Усі розуміють, що це надовго, тому атлети починають думати про зміну громадянства, щоб не завершувати кар'єру.

Реклама

І якщо у Росії спочатку було дуже негативне ставлення до таких спортсменів, то зараз риторика змінюється.

Читайте також: Коханка Путіна в захваті від санкцій

Задала тон легендарна тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова.

Реклама

"Змінити спортивне громадянство в ситуації, що склалася – це нормально. Це ніяка не зрада", – заявила Тарасова.

Раніше ми повідомляли, що у Росії заблокували популярний шаховий сайт де грають топові гравці з усього світу. Причиною стали статті про війну російською мовою.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. Півфінал

Манчестер Сіті

Завтра

22:00

Реал

1.50

4.70

6.40

Ліверпуль

27 квіт

22:00

Вільярреал

1.27

5.90

12.5

Вільярреал

3 трав

22:00

Ліверпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 трав

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти