Це не зрада: у Росії змирилися зі зміною громадянства спортсменами

З початку війни в Україні майже всі російські спортсмени опинилися у міжнародній ізоляції.
Усі розуміють, що це надовго, тому атлети починають думати про зміну громадянства, щоб не завершувати кар'єру.
І якщо у Росії спочатку було дуже негативне ставлення до таких спортсменів, то зараз риторика змінюється.
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Задала тон легендарна тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова.
"Змінити спортивне громадянство в ситуації, що склалася – це нормально. Це ніяка не зрада", – заявила Тарасова.
Раніше ми повідомляли, що у Росії заблокували популярний шаховий сайт де грають топові гравці з усього світу. Причиною стали статті про війну російською мовою.