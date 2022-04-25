Це не зрада: у Росії змирилися зі зміною громадянства спортсменами

Знаменитий тренер Тетяна Тарасова вважає, що через міжнародні санкції атлети вправі відмовлятися від російського паспорта

Подруга Путіна змінила риторику / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні майже всі російські спортсмени опинилися у міжнародній ізоляції.

Усі розуміють, що це надовго, тому атлети починають думати про зміну громадянства, щоб не завершувати кар'єру.

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І якщо у Росії спочатку було дуже негативне ставлення до таких спортсменів, то зараз риторика змінюється.

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Задала тон легендарна тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова.

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"Змінити спортивне громадянство в ситуації, що склалася – це нормально. Це ніяка не зрада", – заявила Тарасова.

Раніше ми повідомляли, що у Росії заблокували популярний шаховий сайт де грають топові гравці з усього світу. Причиною стали статті про війну російською мовою.