Это не предательство: в России смирились со сменой гражданства спортсменами

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова считает, что из-за международных санкций атлеты вправе отказываться от российского паспорта

Подруга Путина поменяла риторику / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине почти все российские спортсмены оказались в международной изоляции.

Все понимают, что это надолго, поэтому атлеты начинают подумывать о смене гражданства, чтобы не завершать карьеру.

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И если в России изначально было очень негативное отношение к таким спортсменам, то сейчас риторика уже меняется.

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Задала тон легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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"Сменить спортивное гражданство в сложившейся ситуации – это нормально. Это никакое не предательство", – заявила Тарасова.

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали популярный шахматный сайт, где играют топовые игроки со всего мира. Причиной послужили статьи о войне на русском языке.