Писали по-русски о войне: главный шахматный сайт мира забанили в РФ

Один из самых популярных интернет-ресурсов для шахматистов забанен в России. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных Chess.com. Там сайт "Сегодня" играл в шахматы с Бет Хармон.
Причина – на сайте были русскоязычные статьи о войне в Украине.
Платформа Chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звезды шахмат.
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Русскоязычным отделом издания руководит российская шахматистка, гроссмейстер, двенадцатая чемпионка мира Александра Костенюк. Она активно выступает против войны в Украине.
"Любые дискуссии тем ограничения россиян на мировых площадках буду готова вести только после того, как будут закончены военные действия правительства РФ на территории Украины.
Правительство моей страны забирает у своих же граждан самые важные конституционные права: право на свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни, право на свободу слова и информации, и другие права, печатая ограничивающие своих же граждан законы с ужасающей скоростью, а вы говорите про ограничения россиян за границами России", – заявление Костенюк.