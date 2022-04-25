Коханка Путіна у захваті від санкцій

Аліна Кабаєва впевнена, що художня гімнастика краще розвиватиметься в країні, якщо змагання відбуватимуться лише у Росії

Російських спортсменів викинули зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва вважає, що санкції, накладені на російський спорт, підуть йому на користь.

У художній гімнастиці так точно.

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"У нас велика конкуренція всередині країни, і якщо змагання будуть лише внутрішні, то російська художня гімнастика лише виграє", – заявила Кабаєва.

Нагадаємо, у 2013 році Володимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, яка, за даними медіа, народила йому двох синів та доньку. Путін та Кабаєва це заперечують.

Однак у Росії ходять чутки, що Кабаєвій знайшли заміну! За дружину Путіну сватають молоденьку фігуристку.

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Нещодавно ми писали, що Аліна Кабаєва вийшла у світ у сукні за 47 тисяч грн та з георгіївською стрічкою.