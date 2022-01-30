Це крах олімпійського виду спорту! Бій із подушками замінить конкур

На Олімпіаді-2020 у Токіо сталася низка інцидентів грубого ставлення спортсменів та тренерів до коней. Так, під час Ігор була дискваліфікована тренерка німецької збірної з п'ятиборства Кім Райзнер – за грубе поводження з іншою твариною.
Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт із програми Ігор.
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У зв'язку з ситуацією, що склалася, комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, присвячену пошуку нової дисципліни, яка б замінила в цьому виді спорту конкур.
На розгляд було запропоновано вісім варіантів для заміни конкуру:
- велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);
- гібрид тріатлону (передбачає також відмову від фехтування);
- подолання перешкод (на воді чи суші);
- біг з перешкодами;
- біг із бар'єрами;
- дрон-рейсинг (перегони дронів);
- роликовий спорт;
- традиційний гамбійський бій подушками.
Цікаво, що у коментарях до поста більшість любителів спорту висловилися проти заміни конкуру на іншу дисципліну.
- "Бої подушками?!?! Це несерйозно".
- "Ви жартуєте??!?"
- "Як щодо того, щоб продовжувати кататися?"
- "Будь-який із цих варіантів зруйнує спорт. Якщо інші змагання з кінного спорту можуть продовжуватися у світі спорту, тоді немає причин виключати конкур із п'ятиборства".
- "Нам треба зберегти верхову їзду... ці ідеї – повна смерть нашого спорту".
Зазначимо, що сучасне п'ятиборство зараз складається з фехтування, плавання, конкуру та комбайну – біг (легка атлетика) плюс стрільба з пістолета.
Додамо, що вперше змагання з сучасного п'ятиборства почали проводитись у другій половині ХІХ століття у Швеції. З 1912 року з ініціативи П'єра де Кубертена розроблений ним комплекс п'ятиборства включений до програми Олімпійських ігор.
Знаменитий український п'ятиборець Павло Тимошенко ставав чемпіоном світу у 2015 році, а на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро приніс збірній України срібну медаль.