Это крах олимпийского вида спорта! Бой с подушками заменит конкур

Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить конкур из программы современного пятиборья

Конкур в современном пятиборье могут заменить на бой подушками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На Олимпиаде-2020 в Токио произошел ряд инцидентов грубого отношения спортсменов и тренеров к лошадям. Так, во время Игр была дисквалифицирована тренер немецкой сборной по пятиборью Ким Райзнер – за грубое обращение с другим животным.

Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала МОК исключить конный спорт из программы Игр.

Конный спорт на Играх-2020 в Токио / Фото: Reuters

В связи со сложившейся ситуацией комиссия атлетов Международного союза современного пятиборья (UIPM) провела первую фокус-группу, посвященную поиску новой дисциплины, которая бы заменила в этом виде спорта конкур.

На рассмотрение были предложены восемь вариантов для замены конкура:

велоспорт (мотокросс, маунтинбайк, электрический);

гибрид триатлона (предусматривает также отказ от фехтования);

преодоление препятствий (на воде или на суше);

бег с препятствиями;

бег с барьерами;

дрон-рейсинг (гонки дронов);

роликовый спорт;

традиционный гамбийский бой подушками.

Интересно, что в комментариях к посту большинство любителей спорта высказались против замены конкура на иную дисциплину.

"Бои подушками?!?! Это несерьезно".

"Вы шутите??!?"

"Как насчет того, чтобы продолжать кататься?"

"Любой из этих вариантов разрушит спорт. Если другие соревнования по конному спорту могут продолжаться в мире спорта, тогда нет причин исключать конкур из пятиборья".

"Нам нужно сохранить верховую езду... эти идеи – полная смерть нашего спорта".

Отметим, что современное пятиборье на данный момент состоит из фехтования, плавания, конкура и комбайна – бег (легкая атлетика) плюс стрельба из пистолета.

Добавим, что впервые соревнования по современному пятиборью начали проводиться во второй половине XIX века в Швеции. С 1912 года по инициативе Пьера де Кубертена разработанный им комплекс пятиборья включен в программу Олимпийских игр.

Знаменитый украинский пятиборец Павел Тимошенко становился чемпионом мира в 2015 году, а на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро принес сборной Украины серебряную медаль.