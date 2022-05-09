Друг Верняєва взяв участь у параді на Червоній площі

Російський гімнаст Микита Нагорний на чолі "Юнармії" промарширував перед Путіним під час параду у Москві

Верняєв за Нагорним були хорошими друзями / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон 2020 року гімнаст Микита Нагорний сьогодні взяв участь у параді на Червоній площі. Трохи раніше український гімнаст тішився, що святкуватиме 9 травня у російській окупації.

Нагорний (крайній праворуч на фото) виступив як голова Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія", який створено з ініціативи Міноборони Росії та підтримано Володимиром Путіним.

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Одна з цілей "Юнармії" – формування у молоді "готовності та практичної спроможності до виконання громадянського обов'язку та конституційних обов'язків щодо захисту Вітчизни".

Нагадаємо, що під час Олімпіади-2016 українець Олег Верняєв фотографувався з Нагорним. І ще ображався, коли йому радили не обійматися із соратником Путіна.

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"У Росії багато вболівальників, які мене весь час підтримують, вітають. Тобто доброзичливо ставляться. І також хлопці з їхньої команди. Ми спілкуємося з ними вже багато років. Я розмовляю з людиною, яку знаю вже не один рік, яка нам же допомагає. На кожному змаганні може зателефонувати, запитати, дізнатися, що нам потрібно, і привезти", – говорив Верняєв про Нагорного.