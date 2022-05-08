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Йому заважав Бандера. Скандальний український гімнаст визнав свою орко-сутність

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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8 травня, 15:17
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Ексгімнаст збірної України Максим Василенко радий, що святкуватиме 9 травня у російській окупації
Верняєв визначив зрадника України
Верняєв визначив зрадника України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв знайшов серед партнерів зі збірної України зрадника. Уродженець Херсонської області Максим Василенко підкорився російській пропаганді і тепер радісно живе в окупації. Гімнаст 1 січня 2022 року оголосив про завершення кар'єри, мабуть, щоб стати рашистом.

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Тепер це однозначно. Остаточно викрив Максима Василенка той таки Олег Верняєв. Те, що написав українець, який захищав синьо-жовті кольори, розуму незбагненно:

"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їх медалей, покласти квіти до вічного вогню та вшанувати пам'ять загиблих предків", – слова Василенка показав Олег Верняєв у своєму Instagram .

Олег Верняєв не зміг утриматися від коментарів і ще дуже лояльно попросив нового орка забратися з української землі:

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"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Настав час брати квитки і плисти додому, а то кораблів дедалі менше. Слава Україні!"

Нагадаємо, що Олег Верняєв зараз служить у ЗСУ та допомагає в організації гуманітарних поставок на лінію фронту.

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