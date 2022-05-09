Друг Верняева принял участие в параде на Красной площади

Российский гимнаст Никита Нагорный во главе "Юнармии" промаршировал перед Путиным во время парада в Москве

Верняев с Нагорным были хорошими друзьями / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Никита Нагорный принял сегодня участие в параде на Красной площади. Чуть ранее украинский гимнаст радовался, что будет праздновать 9 мая в российской оккупации.

Нагорный (крайний справа на фото) выступил как глава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которое создано по инициативе Минобороны России и поддержано Владимиром Путиным.

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Одна из целей "Юнармии" – формирование у молодежи "готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества".

Напомним, что во время Олимпиады-2016 украинец Олег Верняев фотографировался с Нагорным. И еще обижался, когда ему советовали не обниматься с соратником Путина.

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"В России много болельщиков, которые меня все время поддерживают, поздравляют. То есть доброжелательно относятся. И также ребята из их команды. Мы общаемся с ними уже много лет. Я разговариваю с человеком, которого знаю уже не один год, который нам же помогает. На каждом соревновании может позвонить, спросить, узнать, что нам нужно, и привезти", – говорил Верняев про Нагорного.