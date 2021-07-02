Дівчина завагітніла від чемпіона світу через рік після його смерті

Дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пуллін загинув під час дайвінгу, але його дівчина вирішила зачати дитину методом ЕКЗ

Елліді втратила Алекса рік назад

Елліді Влуг, яка зустрічалася з чемпіоном світу зі сноуборду Алексом Пулліном, оголосила про вагітність. Через рік після смерті Алекса.

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Австралійський спортсмен загинув в липні 2020 року в результаті нещасного випадку під час занять дайвінгом, на той момент йому було 32 роки.

За словами Влуг, метод екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з використанням генетичного матеріалу Пулліна дав успішні результати.

"ЕКЗ був в наших планах, але я ніколи не могла собі уявити, що займуся цим наодинці", – зазначила дівчина.

Алекс Пуллін був учасником трьох Олімпіад. На церемонії закриття Ігор-2014 він ніс прапор Австралії.