Девушка забеременела от чемпиона мира спустя год после его смерти

Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время дайвинга, но его девушка решила зачать ребенка методом ЭКО

Эллиди потеряла Алекса год назад

Эллиди Влуг, которая встречалась с чемпионом мира по сноуборду Алексом Пуллином, объявила о беременности. Через год после смерти Алекса.

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Австралийский спортсмен погиб в июле 2020 года в результате несчастного случая в ходе занятий дайвингом, на тот момент ему было 32 года.

По словам Влуг, метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием генетического материала Пуллина дал успешные результаты.

"ЭКО было в наших планах, но я никогда не могла себе представить, что займусь этим в одиночку", – отметила девушка.

Алекс Пуллин был участником трех Олимпиад. На церемонии закрытия Игр-2014 он нес флаг Австралии.