Девушка забеременела от чемпиона мира спустя год после его смерти

Эллиди Влуг, которая встречалась с чемпионом мира по сноуборду Алексом Пуллином, объявила о беременности. Через год после смерти Алекса.
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Австралийский спортсмен погиб в июле 2020 года в результате несчастного случая в ходе занятий дайвингом, на тот момент ему было 32 года.
По словам Влуг, метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием генетического материала Пуллина дал успешные результаты.
"ЭКО было в наших планах, но я никогда не могла себе представить, что займусь этим в одиночку", – отметила девушка.
Алекс Пуллин был участником трех Олимпиад. На церемонии закрытия Игр-2014 он нес флаг Австралии.