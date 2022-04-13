Депутат Верховної Ради знищує президента НОК України

Колишня легкоатлетка Ольга Саладуха вражена бездіяльністю та мовчанням Сергія Бубки

Саладуха вражена бездіяльністю НОК України та Сергія Бубки / Фото: Колаж: Сьогодні

Ольга Саладуха, як представниця спорту у Верховній Раді України, продовжує свою війну проти російських атлетів. Колишня легкоатлетка дякує весь спортивний світ, який підтримує Україну, особливо польських громадян . А ось бездіяльність Національного олімпійського комітету нашої країни дуже турбує екс-спортсменку.

Ольга Саладуха завершила кар'єру / Фото: Reuters

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Ольга Саладуха ще у перші дні війни записала з іншими спортсменами звернення до МОКу. Але дочекатися подібного від Сергія Бубки та його колег так і не вдалося. А в Україні вже понад півтора місяці триває війна. Реакція президента НОК України була лише одна, але дуже неоднозначна.

Саладуха розкритикувала НОК України та Сергія Бубку / Фото: Facebook Ольга Саладуха

Терпіння народної депутатки урвалося. Величезний пост із критикою головної спортивної організації країни, Саладуха опублікувала на своїй сторінці Facebook .

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Назвати ворога ворогом, війну війною, окупацію – це те, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії. І, на жаль, цього не сталося й досі! Ще 27 лютого спортивна спільнота України почала озвучувати чітку вимогу – виключити РФ та Білорусь із МОК та міжнародних спортивних федерацій. 12 квітня ми підкріпили цю вимогу відповідним рішенням профільного парламентського комітету. Але Сергій Бубка досі не озвучив чіткої позиції з цього приводу, а НОК не ухвалив жодного рішення, звернення. Прикро, але НОКи інших країн були активнішими у нашій підтримці, ніж рідна організація.

Саладуха не може зрозуміти представників НОК України, які продовжують не діяти навіть після перших доказів військових злочинів російської армії.

Навіть жахливі трагедії у різних населених пунктах Київської області та інших регіонів не змусили топ-менеджерів НОК прийти до тями і розпочати активнішу роботу із захисту національних інтересів України. Наша мета – розбити ворога на спортивному фронті так само, як його б'ють українські захисники на військовому фронті. Щоправда, рішучість та солідарність світової спортивної спільноти – найкраща зброя, яка дозволить нам перемогти!

Саладуха і Беленюк у Верховній Раді України / Фото: Facebook Ольга Саладуха

У своєму зверненні Ольга Саладуха відзначила ще одного спортсмена депутата Жана Біленюка, який також добивається пояснень від Сергія Бубки .