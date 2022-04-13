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Депутат Верховной Рады уничтожает президента НОК Украины

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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13 апреля, 08:57
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Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха поражена бездеятельностью и молчанием Сергея Бубки
Саладуха поражена бездеятельностью НОК Украины и Сергея Бубки
Саладуха поражена бездеятельностью НОК Украины и Сергея Бубки / Фото: Коллаж: Сегодня

Ольга Саладуха, как представительница спорта в Верховной Раде Украины, продолжает свои войну против российский атлетов. Бывшая легкоатлетка благодарит весь спортивный мир, который поддерживает Украину, особенно польских граждан. А вот бездеятельность Национального олимпийского комитета нашей страны очень тревожит экс-спортсменку.

Ольга Саладуха завершила карьеру
Ольга Саладуха завершила карьеру / Фото: Reuters

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Ольга Саладуха еще в первые дни войны записала с другими спортсменами обращение в МОК. Но вот дождаться подобного от Сергея Бубки и его коллег так и не удалось. А в Украине уже больше полтора месяца длится война. Реакция президента НОК Украины была только одна, но очень неоднозначная.

Саладуха раскритиковала НОК Украины и Сергея Бубку
Саладуха раскритиковала НОК Украины и Сергея Бубку / Фото: Facebook Ольга Саладуха

Терпения народной депутатки лопнуло. Огромный пост с критикой главной спортивной организации страны, Саладуха опубликовала на своей странице в Facebook.

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Назвать врага врагом, войну войной, оккупацию оккупацией – это то, что украинские спортсмены хотели услышать от руководства Национального олимпийского комитета еще в первые дни вторжения России. И, к сожалению, этого не произошло до сих пор! Еще 27 февраля спортивное сообщество Украины начало озвучивать четкое требование – исключить РФ и Беларусь из МОК и международных спортивных федераций.

12 апреля мы подкрепили это требование соответствующим решением профильного парламентского комитета. Но Сергей Бубка до сих пор не озвучил четкую позицию по этому поводу, а НОК не принял никакого решения, обращения. Обидно, но НОКи других стран были активнее в нашей поддержке, чем родная организация.

Саладуха не может понять представителей НОК Украины, которые продолжают бездействовать даже после первых доказательств военных преступлений российской армии

Даже ужасные трагедии в разных населенных пунктах Киевской области и других регионов не заставили топ-менеджеров НОК прийти в себя и начать более активную работу по защите национальных интересов Украины.

Наша цель единственная – разбить врага на спортивном фронте так же, как его избивают украинские защитники на военном фронте. Правда, решительность и солидарность мирового спортивного сообщества – лучшее оружие, которое позволит нам победить!

Саладуха и Беленюк в Верховной Раде Украины
Саладуха и Беленюк в Верховной Раде Украины / Фото: Facebook Ольга Саладуха

В своем обращении Ольга Саладуха отметила еще одного спортсмена депутата Жана Беленюка, который также добивается объяснений от Сергея Бубки.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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