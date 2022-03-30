Депутат Верховной Рады Украины приклонилась Роберту Левандовски

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха поблагодарила Польшу за помощь во время войны

Саладуха поблагодарила Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook Ольга Саладуха

Украинская спортсменка, участница Олимпийских игр Токио-2020, приятно удивлена отзывчивостью польского народа. В частности Ольга Саладуха восхищается Робертом Левандовски, который выставил на аукцион свою футболку, а все вырученные средства передаст Украине.

Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

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Ольга Саладуха / Фото: Instagram

Патриотический пост благодарности депутат ВР Украины выложила на своей странице в Facebook.

Каждый день мы видим примеры искренней поддержки украинцев со стороны спортсменов разных стран мира. Один из последних красноречивых жестов – инициатива польского звездного футболиста, форварда Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского. Он выставил на аукцион свою футболку сборной с надписью Stop War. Все вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Я благодарю Роберта Левандовского, а в его лице всему польскому народу за неслыханную солидарность с Украиной в тяжелое для нее время! Не уменьшая значения помощи других стран, можно уверенно утверждать – именно поляки проявили себя как настоящие наши братья. Недаром говорят, что друг узнает в беде. И развязавшаяся против Украины война продемонстрировала и укрепила польско-украинскую дружбу, которую мы все ценим и которой гордимся.

лева / Фото: Reuters

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Сам Роберт Левандовски вместе с сборной Польши стал участником ЧМ-2022 в Катаре.