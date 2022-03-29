Сине-желтая повязка помогла Польше выйти на ЧМ-2022

Команда Роберта Левандовски завоевала путевку на Мундиаль в Катаре

Роберт Левандовски вывел свою команду на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Во вторник, 29 марта, в зоне УЕФА состоялись финальные матчи за путевку на ЧМ-2022. В одном из них встречались сборные Польши и Швеции.

В полуфинальном матче шведы с трудом прошли чешскую сборную. Гол Куайсона в начале второго экстра-тайма позволил команде пройти дальше.

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А вот Польша автоматически прошла в финал, поскольку сборную России дисквалифицировали за агрессию против Украины.

В первом тайме инициативой больше владели гости. Скандинавы чаще угрожали воротам Войцеха Щенсного, но пробить вратаря Ювентуса им не удалось.

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В дебюте второго тайма Йеспер Чельстрем неудачно выполнил подкат и арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый в ворота Швеции.

Удар с пенальти Роберта Левандовски был безупречен. Лидер сборной Польши пробил низом в правый нижний угол и не оставил шансов голкиперу Робину Ольсену.

Отметим, что Роберт Левандовски играл с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.

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На 72-й минуте поединка Петр Зелиньски вышел один-на-один с голкипером и легко реализовал момент.

За 10 минут до конца встречи на поле вышел форвард Милана Златан Ибрагимович. Но в оставшееся время 40-летний форвард не смог изменить ход матча.

2:0 – Польша участник чемпионата мира в Катаре. Мечта Златана Ибрагимовича сыграть на Мундиале не свершилась.

Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи

Польша – Швеция – 2:0

Голы: 1:0 – 49, пенальти Левандовски, 2:0 – 72 Зелиньски.

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года состоится 1 апреля в столице Катара Дохе.