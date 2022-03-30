Депутат Верховної Ради України прихилилася Роберту Левандовському

Українська спортсменка, учасниця Олімпійських ігор Токіо-2020, приємно здивована чуйністю польського народу . Зокрема Ольга Саладуха захоплюється Робертом Левандовським, який виставив на аукціон свою футболку, а всі виручені кошти передасть Україні.

Патріотичний пост подяки депутат ВР України виклала на своїй сторінці у Facebook .

Щодня ми бачимо приклади щирої підтримки українців із боку спортсменів різних країн світу. Один із останніх промовистих жестів – ініціатива польського зіркового футболіста, форварда Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського.

Він виставив на аукціон свою футболку збірної із написом Stop War. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних Сил України. Я дякую Роберту Левандовському, а в його особі всьому польському народу за нечувану солідарність з Україною у важкий для неї час!

Не зменшуючи значення допомоги інших країн, можна впевнено стверджувати – саме поляки виявили себе як справжні наші брати. Недарма кажуть, що друг пізнається у біді. І війна, що розв'язалася проти України, продемонструвала і зміцнила польсько-українську дружбу, яку ми всі цінуємо і якою пишаємося.