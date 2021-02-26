Що творить українець в 53! Олімпійський чемпіон ще 2000 року переміг на Кубку світу

Микола Мільчев 21 рік тому привіз в Одесу медаль з Австралії

Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби 53-річний Микола Мільчев ще не збирається закінчувати кар'єру і в рік Ігор в Токіо показав чудовий результат. Титулований одесит переміг на етапі Кубка світу, який проходить в Каїрі. Раніше ми повідомляли, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з посмішкою стала на лижі.

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У фіналі змагань в Африці Мільчев вибив 54 мішені з 60-ти, випередивши на один бал датчанина Йеспера Хансена. Відзначимо, це третя перемога досвідченого українця на етапах Кубка світу. А першого успіху він досяг саме в Каїрі у 2009 році.

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Нагадаємо, що Мільчев – чемпіон ще сіднейської Олімпіади 2000 року. Він був за крок від нагороди на Іграх в Ріо у 2016-му, але програв зустріч за "бронзу". Також Мільчев був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Європейських ігор-2019.

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