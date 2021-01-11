Олімпійська чемпіонка зі стрільби з посмішкою стала на лижі й узяла рушницю

Олена Костевич активно проводить час на свіжому повітрі за кордоном

Українські спортсмени продовжують ділитися з шанувальниками своїми буднями в соцмережах. Сьогодні ввечері привіт із засніженої Австрії передала олімпійська чемпіонка у стрільбі з пістолета Олена Костевич. На своїй сторінці в Facebook дівчина поділилася кількома свіжими фотографіями.

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До речі, торік Олені Костевич виповнилося 35 років. Вона народилася в Хабаровську, в дитинстві переїхала до Чернігова, вийшла заміж в Австрії, де і проводить багато часу. Однак зв'язки з Україною не втрачає. Чемпіонка похвалилася, що освоює лижний спорт.

"На лижах або з рушницею. З постійним скасуванням змагань зі стрільби я скоро зможу підготуватися до лижних гонок", – підписала Костевич нові кадри.

"Таке відчуття, що стрілки переходять на віддалені тренування, щоб хоча б у лісі постріляти", – підтримують дівчину вболівальники.

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Такж сьогодні Марина Бех похизувалася тілом після свят.

Свій радісний настрій Олена передала в декількох коментарях, помітивши, що може претендувати на резерв в збірну на зимову Олімпіаду.

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